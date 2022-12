CULTURE | 46% de rabais – Festival Black Movie Vos billets pour le Festival International de Films Indépendants de Genève pour Fr. 8.– au lieu de Fr. 15.– !

Festival Black Movie DR

Black Movie - Festival International de Films Indépendants

du 20 au 29 janvier 2023

Vos billets pour Fr. 8.- au lieu de Fr. 15.- !

Toute l’équipe du Festival International de Films Indépendants Black Movie est à pied d’œuvre pour vous préparer une superbe 24ème édition qui se déroulera du 20 au 29 janvier 2023, avec au programme pas moins de 91 films combinant 51 longs et 40 courts métrages, au gré de 8 sections thématiques, et avec plus d’une vingtaine d’invité·e·s en provenance des quatre coins du monde !

Comme chaque année, une programmation pour le jeune public sera présentée dans la section du Petit Black Movie. Des masterclasses et des tables rondes seront organisées en parallèle aux projections afin d’approfondir les problématiques soulevées par les sections thématiques.

Le festival se déroulera intégralement en salles, mais proposera également une sélection de films en ligne pour une durée limitée. Le programme complet sera annoncé le mardi 10 janvier sur blackmovie.ch.