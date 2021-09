CONCOURS | 5x2 billets par jour – Festival Assemblage’s Gagnez 5x2 billets par jour pour le Festival Assemblage’s qui au lieu du 7 au 10 octobre 2021.

Festival Assemblage’s DR

Dix ans! Dix ans déjà.

Résolument original et festif, le Festival Assemblage’S accueille une nouvelle fois quelques perles des arts de la scène, des artistes souvent primés hors de nos frontières et pour la plupart encore méconnus dans notre canton. Premières suisses ou genevoises et créations sont une nouvelle fois au rendez-vous pour cet anniversaire hors du commun et hors les murs car… cette année il se déroule sous chapiteau.

Pourquoi un chapiteau ? Pour recevoir des artistes que les organisateurs souhaitaient accueillir depuis plusieurs années mais qui ne pouvaient pas se produire sur la scène de la salle des fêtes, trop basse de plafond. De la hauteur donc pour ce dixième anniversaire mais pas de folie des grandeurs, simplement une inamovible envie de partager leurs coups de cœur avec le public.

Délai de participation: mardi 28 septembre à 12h

Jeudi 7 octobre 20h30:

NUYE - Compañia de circo EIA - première suisse - cirque danse

Vendredi 8 octobre 20h30:

HUMAINS - Marc Aymon & ses invités - première genevoise - concert

Samedi 9 octobre 20h30:

MANUELA - Claude Inga Barbey - théâtre et CONCERTO POUR DEUX CLOWNS - Compagnie les Rois vagabonds cirque-musique

Dimanche 10 octobre 16h:

THÉ SUR LA BANQUISE - Cie Les Passionnés du Rêve – Eric Bouvron - spectacle familles - théâtre

Billetterie et informations pratiques sur: assemblages.ch

