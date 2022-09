CONCOURS | 5x2 billets à gagner – Festival Assemablage'S Gagnez 5x2 billets par jour pour le Festival Assemblage'S.

Jeudi 6 octobre – 20h30

KARIM SLAMA - L'Évadé ( théâtre - humour) - première à Genève

Seul sur les planches, monté sur ressorts, le verbe frénétique et l’imagination débordante, Karim Slama aborde avec finesse le syndrome d’enfermement inspiré de l’autobiographie « Le Scaphandre et le Papillon » de Jean-Dominique Bauby.

Il fallait de l’audace et un sacré talent pour réussir à transmettre une réelle soif de vivre en évoquant un sujet aussi sombre. La vie est pleine de tiroirs, secrets ou insoupçonnés. Grâce à une scénographie ingénieuse, Karim Slama les ouvre un à un sur scène, pour se protéger ou pour s’envoler.

« L’Évadé » est un spectacle fort. Un éloge de l’imaginaire et de la force de l’esprit face au handicap.

Durée: 80 min.

Vendredi 7 octobre – 20h30

CIE JULIO AROZARENA - Akokán (danse) et PETER SHUB - Vestiaire non surveillé (théâtre - humour) - premières à Genève

AKOKÁN est un voyage au fil d’une vie imaginaire, une rencontre entre La Havane, Zurich, Lausanne et Genève. Avec Kizzy Garcia (danse), JB Meier (percussion) et Yilian Cañizarez, l’une des violonistes, chanteuses et compositrices les plus remarquables de la nouvelle génération de musiciennes cubaines (Prix suisse de musique 2021).

Durée: env. 35 min. (Cie Julio Arozarena) et 60 min. (Peter Shub)

Samedi 8 octobre – 20h30:

GILLES APAP - Colors of Invention (concert) - première à Genève

Violoniste hors norme, connu pour son rejet des «institutions classiques et de leurs mentalités conservatrices», Il nous offre une approche très personnelle des œuvres classiques qu’il combine volontiers avec du jazz ou du folk. Accompagné de ses complices de « Colors of invention », il fait résonner la musique autrement. Un concert d’une rare intensité, joyeux, généreux et entraînant avec Myriam Lafargue (accordéon), Philippe Noharet (contrebasse) et Ludovit Kovac (cymbalum). Un voyage un peu « fou » autour du monde de la musique.

Durée : 75 min.

Dimanche 9 octobre – 16h

CIE DES ILLUSIONNISTES ASSOCIÉS (cirque - magie) - première à Genève

Puisant ses sources dans la tradition, la magie d’aujourd’hui est un art pluriel qui se nourrit de mime, de cirque, de transformisme et d’humour. Du théâtre d’ombres aux mirages optiques, en passant par des numéros de masques et de jonglerie endiablés, « Le cabaret des illusionnistes » est un assemblage unique de sept magicien.ne.s qui ont fait de l’illusion leur carte de visite. Cédric Bertox, Claude Brun, Marianne Carriau, Maxime Delforges, Jérôme Helfenstein, Chris Torrente et Pierre Xamin mêlent poésie, humour et malice dans un spectacle époustouflant.

Durée : 65 min

Billetterie, programme détaillé et informations pratiques sur assemblages.ch

Délai de participation: dimanche 2 octobre à minuit.

