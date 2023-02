Expériences sonores – Festival Archipel, le balcon sur un vaste paysage musical De l’expérience intimiste au concert imposant, la manifestation déploie dès le 31 mars son affiche ambitieuse. Rocco Zacheo

Maria Komarov avec ses «Living object» qui animeront son concert-performance. ANNA BASTIROVA

Une plongée distraite dans son affiche vous le dira: Archipel honore plus que jamais son nom. Le festival d’exploration et de création musicale convoque cette année encore, dès le 31 mars et dix jours durant, des îlots artistiques qu’on croirait disparates, mais qui témoignent, chacun à son échelle, avec des outils éclatés, des pulsations, des éclats et des bruissements d’aujourd’hui.