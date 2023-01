Concours | 10x2 billets à gagner – Festival Antigel Gagnez 10x2 billets pour le Festival Antigel du 3 au 25 février.

Sara Oswald et Tobias Preisig:

mercredi 8 février à 20h30, Piscine du Lignon

Un concept total d’Antigelien ! La piscine du Lignon sera transformée en zone de relaxation aquatique. Transat et sièges gonflables dans la piscine, tout sera mis en place pour que les spectateurs puissent s’échapper dans la musique et la contemplation auditive. La fribourgeoise Sara Oswald nous emmènera avec son violoncelle et son piano dans des horizons sonores enchanteurs. Quant à lui, Tobias Preisig à l’aide de son violon brisera les frontières et permettra de s’évader dans des paysages intérieurs oniriques.

Passionnée d’improvisation, Sara Oswald saute de projet en projet, le violoncelle en bandoulière, pointant son archet tour à tour au théâtre ou au cinéma, sur scène, (accompagnée de son quatuor à cordes Barbouze de chez Fior, ou en soutien de Sophie Hunger, The Young Gods ou Olivia Pedroli), ou, plus récemment, à l’écran pour un concert privé par Skype. Partout, elle fait chanter les cordes pudiques de son violoncelle, un vieux bonhomme au bois usé qui sait néanmoins faire entendre la douceur mélancolique de son timbre grave pour conter ses joies et ses peines. Tour à tour baroque ou électrique, jazz ou rock, la Fribourgeoise oscille entre boucles planantes habillées de textures électroniques et portraits musicaux, mais toujours avec la même habileté pour construire des microcosmes verdoyants aux horizons enchanteurs où, l’espace d’un instant, l’esprit peut véritablement s’évader. Tobias Preisig vient nous présenter son deuxième album Closer qui sort le 2 février 2023. Closer est le disque le plus mélodique du catalogue de Preisig à ce jour. Il est libéré de l'angoisse existentielle et du poids de l'introspection. Il est léger, sans complication, et se sent connecté. C'est le document de quelqu'un qui aime l'endroit de sa vie où il se trouve, au sens propre comme au sens figuré, et qui prend un grand plaisir à le partager avec les autres. et prenant un grand plaisir à le partager avec le monde.

Pas de vestiaire gardé, apportez votre cadenas personnel (possibilité d'en acheter sur place).

Lisa Morgenstern:

vendredi 10 février à 20h30, Centre Communal de Genthod

Laissez-vous charmer par la voix de Lisa Morgenstern et son style de performance intensément émotionnel. Vous serez ensuite conquis.es par ses morceaux aux notes néo-folk s'alliant parfaitement avec son piano.

Dès son premier album, la jeune compositrice, chanteuse et passionnée de synthétiseurs vintages, fascine le monde du néo-folk avec sa voix aux multiples octaves s’élevant, en douceur, au-dessus de lignes de piano atmosphériques. Ses paysages mélodiques glacés et envoûtants sont d'une invention audacieuse, d'une dramaturgie radicale et d'une intimité saisissante. Composés à la croisée de chemins sonores connus mais rarement combinés, ils passent d'arrangements orchestraux intenses à des lieds délicats sans jamais oublier de rappeler la terre folk de ses ancêtres.

Antigel battle des danses:

vendredi 10 février, Salle des Fêtes de Carouge

Attention nouveau ! Chaque année Antigel revisite l’histoire de la Ballroom et des Battles en suisse. En 2023, le Festival vous invite à découvrir un nouveau format, jamais tenté. Une soirée où tout le monde va danser aux rythmes des sons et des danses pratiquées à Genève par les représentants des communautés qui y vivent et font sa culture intime et internationale !

Pendant plus de quatre heures, les genevois vont redécouvrir Genève grâce à ce show performance librement inspiré des marathons de la danse qui (depuis 1927) réunissent des amateurs de danse de salon et leurs supporters et des Circles vibes, cessions de danses urbaines qui animent désormais les esplanades de nos villes. Librement ? Oui, car, comme à son habitude, Antigel renouvelle le concept. Bouscule les formats pour raconter une histoire. Ici celle d’une Genève élargie, ouverte, composée de multiples visages, traversée de rythmes divers. Des rythmes du divers. Voilà l’histoire que nous raconte ces battles de danse qui sont pratiquées - quotidiennement - par les genevois. Du hip-hop à la danse indienne, de la danse classique à la danse de salon, des danses hongroises à la danse contemporaine, en passant par les danses grecque, italienne, portugaise : des groupes de danseurs amateurs viendront assurer le show aux côtés de danseurs professionnels et du public invité à partager la scène avec eux, à créer cette fête qui nous rassemble. Pendant quatre heures, ensemble, ils vont croiser leurs cultures, car, pour corser le tout, les musiques seront tirées au sort. Nous pourrions alors voir un danseur kazakhe exécuter sa partition et entrer en fusion sur un morceau de...rap. Au programme encore ? Un vote du public, un jury, des défis, des surprises en tout genre. Et un groupe gagnant qui reviendra sur scène conclure la soirée. C’est au fond une vie, une énergie collective qui traverse Genève que ces battles mettent en scène dans un show époustouflant. Entrez dans la danse avec nous !

Avec le soutien de la Fondation Leenaards

Roller Skate Party:

vendredi 3 février à 18h30, Gare des Eaux-Vives

Sortez vos rollers vintage, vos chaussettes fluo et paillettes : notre traditionnelle Roller Skate Party se tient cette année dans un tout nouveau lieu :

la galerie marchande de la gare des Eaux-Vives L’esprit ? Rétro-convivial comme à l’habitude. Des rollers quad sont à louer sur place et on promet de l’électro funk en cascade.

Protections recommandées et déguisements exigés ! Préparez votre choré !

Avec le soutien des SIG

John Cale:

vendredi 17 février à 20h, Alhambra

Producteur et multi-instrumentiste légendaire, John Cale incarne aussi bien l’effervescence arty New-Yorkaise des années 60 que l’efficacité et la finesse du rock de tous âges.

Éternel esprit insatisfait ou génie créateur inarrêtable ? John Cale ne cesse depuis près de soixante ans de remodeler et d’expérimenter toutes les possibilités musicales. Plus de 25 albums studios au compteur, des compositions originales pour le cinéma et bon nombre d’albums désormais cultes l’ont élevé au rang de mythe. Pionnier du rock alternatif et mélomane insatiable, Cale est la preuve vivante que la musique est un puits sans fond.

