Marché à Genève – Festi’Terroir revient aux Bastions pour sa quatrième édition La manifestation annuelle, qui se déroulera de vendredi à dimanche, est l’occasion pour le public de rencontrer les personnes qui font l’agriculture et l’alimentation de la région.

L'importance de consommer des produits locaux afin de limiter les effets de la dérive climatique est soulignée par la Ville et le canton de Genève (image d'illustration). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

De vendredi à dimanche, le parc des Bastions va se transformer en immense marché dédié aux produits du terroir genevois. Festi’Terroir se tient pour la quatrième fois. La manifestation annuelle est l’occasion pour le public de rencontrer les personnes qui font l’agriculture et l’alimentation de la région.

Festi’Terroir propose des dégustations, de la restauration et des stands où se côtoient légumes et fruits de saison, herbes locales, fleurs, fromages et vins, indiquent mardi la Ville et le canton de Genève, qui organisent ce rendez-vous avec l’association Bio Genève, aidée par l’office de promotion des produits agricoles de Genève.

L’apéro pour débuter

De nombreuses associations en lien avec l’agriculture et l’alimentation durables seront également présentes pour parler de leurs activités. Des ateliers et des animations seront proposés afin de satisfaire la curiosité des petits comme des grands. Le vendredi soir, la manifestation débutera sous le mode apéro.

Les conditions météorologiques extrêmes de cette année, «effets visibles du réchauffement climatique, nous rappellent plus que jamais l’importance de réduire notre empreinte carbone en consommant notamment des produits locaux et de saison», expliquent dans un communiqué le canton et la Ville de Genève.

