Aux Bastions – Festi’Terroir installe la campagne en ville, ce week-end Dès vendredi soir, des animations vont lancer la manifestation avec son grand marché local le week-end et des animations et concerts pour petits et grands. Olivier Bot

Une allée du Festi’Terroir au parc des Bastions. MAGALI GIRARDIN

Festi’Terroir s’installe dès vendredi et ce week-end pour offrir une vitrine pour l’agriculture locale et l’alimentation durable dans le canton. Pour la cinquième année, cette manifestation du circuit court et du bio invite les Genevois sur ses étals, dans des ateliers pour les enfants et pour des concerts au parc des Bastions. «Cette année, nous avons élaboré une charte de l’alimentation durable spécifiquement pour le festival, déclinaison de la Charte de l’alimentation durable de la Ville de Genève applicable à tous les services de restauration en Ville de Genève», annonce le site de Festi’Terroir. «Cette année, la charte est plus stricte. Nous avons demandé aux Food Trucks de proposer des produits locaux ou au moins suisse», commente Jonathan Brunet, porte-parole relations publiques de l’Opage.

Avec 83 participants, animations comprises, Festi’Terroir espère renouer avec les bons chiffres de fréquentation de l’an dernier. «Nous notons un retour des consommateurs vers le local qui se maintient au niveau d’avant Covid, qui fut une période très favorable à la production locale. Il faut savoir que si on compare la gamme des produits premium de Coop ou Migros, les producteurs genevois sont compétitifs voire moins cher. Évidemment, la tomate d’Espagne reste moins chère que celle cultivée ici, mais dans quelles conditions est-elle produite», ajoute Jonathan Brunet.

Ce rendez-vous annuel est le fruit de la collaboration entre l’association Bio Genève, l’Office de promotion des produits agricoles de Genève (Genève Terroir) et la Ville de Genève. Il réunissait 15 000 visiteurs l’an dernier et les organisateurs espèrent au moins une telle affluence, cette année.

Les organisateurs espèrent aussi renverser la tendance à la baisse de la consommation locale qui se ressent depuis la fin de la pandémie. Les échanges sur les stands entre producteurs, distributeurs et clients doivent servir à créer ce lien sur la base d’une consommation locale de qualité, avantageuse pour tous.

Le programme 2023 Vendredi 18 août 17h-21h Apéro d’ouverture

Caves et domaines viticoles genevois ainsi que restauration (pas de marché)

19h Concert The Long John Brothers (Roots blues, acoustique country music) Samedi 19 août 10h-22h & Grand marché du terroir, restauration

11h30-12h15 & 14h-14h45 & 15h-15h45. Atelier p’tits détectives: dépoussiérer les légumes-racines

16h Concert Aikya (Mash-up rythmique afro-berbères, indiens et occidentaux)

19h Concert Divine (Brasilian psyché-Forò en trio)

11h–14h et 16h–18h Le truck à trucs se posera au Parc des Bastions, à droite du mur des Réformateurs

10h–18h Rosa à cheval: Petits chevaux à pédales pour enfants pour cavaler dans le parc. À côté de la pelouse du Mur des Reformateurs

La roue des éco-défis planétaires Dimanche 20 août 10h-18h 11h Concert Quatuor Ares (4 musiciennes à cordes pour un programme varié, libre et inclusif)

11h30-12h15 & 14h-14h45 & 15h-15h45. Ateliers p’tits chefs: Tartine ta racine fraîcheur

11h–14h et 15h–17h Le truck à trucs se posera au Parc des Bastions, à droite du mur des Réformateurs

16h Concert L’Orage (jazz libre musique deep)

14h–16h Tours en calèche dans le parc Inscriptions, réservations, horaires et tarifs des ateliers directement sur le site de Swiss Food Academy Attention! Le marché ferme ses portes à 20h le samedi, la soirée se poursuit en musique avec la restauration et les domaines viticoles, brasseries et autres boissons!

