Sexualité, ciné, perfo, concerts – Fesses-tival, l’événement genevois qui aime ça Comme une petite sœur de la Fête du slip à Lausanne et d’Everybody’s Perfect à Genève, la manifestation répond aux attentes des jeunes adultes. Bon pour les autres aussi! 5e édition du 22 au 25 septembre. Fabrice Gottraux

Lari Medawar et Naïma Pollet, duo à la tête du Fesses-tival, 5 e édition du 22 au 25 septembre à Genève. Les tétons géants ont servi de tables lors de la précédente édition. Rose, rouge et violet restent les couleurs emblématiques du festival. FRANK MENTHA

Un postérieur bien en chair monté sur deux jambes écartées. On dirait un sumotori? L’image évoque le sigle d’une marque? Libre à chacune et chacun de l’interpréter. Et d’y goûter, ou non. Nous, on l’aime, le logo du Fesses-tival. Et s’il a de la cellulite, c’est donc qu’il ne ment pas.