Art moderne romand – Fernand Dubuis, le peintre qui enchantait les couleurs Aux Acacias, la galerie Russo Yubero consacre une superbe exposition à cet artiste suisse un peu oublié, auquel l’historien de l’art Philippe Clerc voue aussi une monographie. Irène Languin

«Le Billard», huile sur toile. Collection particulière. LUCAS OLIVET

S’il est bien représenté dans les musées valaisans, Fernand Dubuis demeure, ailleurs, assez méconnu. Né à Sion en 1908, le peintre qui installa ses pinceaux en France pour faire carrière est pourtant l’auteur d’une œuvre forte et lumineuse, portée, entre figuration et abstraction, par une recherche constante de la couleur et de la forme.

Afin de rendre à cet artiste injustement oublié sa place dans l’histoire de l’art moderne, Philippe Clerc vient de lui consacrer une monographie. Intitulé «Fernand Dubuis, génie de la couleur», l’ouvrage marque les trente ans de la mort du peintre, disparu en 1991, et accompagne une très belle exposition à la galerie Russo Yubero aux Acacias.