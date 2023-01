Police genevoise – Fermeture temporaire du poste de police des Pâquis Les bureaux seront en travaux dès le 9 janvier. Ceux-ci devraient durer environ six mois. Henri Neerman

Ouvert en janvier 2000, le poste est l’un des deux seuls à accueillir le public à toute heure du jour et de la nuit. LUCIEN FORTUNATI

Ouvert à la population depuis plus de vingt ans, le poste de police cantonale des Pâquis va devoir, à compter du lundi 9 janvier, prendre une pause bien méritée. Il doit en effet subir d’importants travaux pour une durée d’environ six mois. Il sera fermé pour toute la durée de ceux-ci et reprendra son activité habituelle dès leur fin. Il s’agit, avec celui de l’aéroport, du seul poste ouvert à la population 24 h/24 et 7 j/7.

Afin de compenser cette fermeture, le poste de Lancy-Onex verra ses heures d’ouverture étendues. Il sera désormais ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 22 h. Quant à celui de Cornavin, le plus proche des Pâquis, il gardera son horaire habituel: du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, le samedi de 12 h à 18 h 30, et le dimanche de 14 h à 18 h 30. Finalement, celui de l’aéroport sera toujours disponible 24 h/24 et 7 j/7.

