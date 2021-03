Déviation nocturne ces prochaines semaines – Fermeture provisoire de l’entrée et la sortie de l’autoroute à la jonction de Bernex Du 22 au 26 mars et du 12 au 16 avril 2021, de 20 h 30 à 5 h 30 du matin, les automobilistes devront emprunter le réseau secondaire. Lorraine Fasler

Les travaux de prélavage du tunnel de Confignon empêcheront d’emprunter l’entrée et la sortie habituelle d’autoroute de Bernex durant la nuit. Google Maps (capture écran)

L’entrée et la sortie de l’autoroute à la jonction de Bernex resteront fermées à la circulation dans les nuits suivantes, annonce l’Office fédéral des routes (Ofrou) dans un communiqué daté du 19 mars:

Du 22 au 23 mars et du 25 au 26 mars, de 20 h 30 à 5 h 30 du matin

Du 12 au 13 avril et du 15 au 16 avril, de 20 h 30 à 5 h 30 du matin

La raison? Les travaux de prélavage du tunnel de Confignon.

Une déviation, pour les automobilistes voulant rejoindre l’autoroute, sera mise en place via le réseau secondaire. Le trafic circulera en bidirectionnel sur l’autoroute et les automobilistes pourront rejoindre ou quitter l’autoroute via les jonctions de Perly (n° 2) ou de Vernier (n° 4), qui resteront ouvertes.