Fermeture du tunnel du Gothard – Demande de réduction de prix pour les pendulaires du Tessin Pro-Bahn, soutenue par des conseillers nationaux tessinois, demande que les usagers des CFF dont le trajet habituel a été impacté soient dédommagés.

Les pendulaires entre le Tessin et la Suisse alémanique doivent compter deux heures de trajet en plus par jour. KEYSTONE/Urs Flueeler

Après la fermeture du tunnel de base du Gothard en raison d’un déraillement, Pro Bahn demande une réduction de prix pour les pendulaires tessinois qui se rendent au nord des Alpes. Des conseillers nationaux du Tessin soutiennent cette action.

Les CFF doivent se montrer conciliants avec les clients qui subissent un dommage en raison de la fermeture du tunnel, a indiqué à l’agence Keystone-ATS Guiso Schoch, président de Pro Bahn, l’association de défense des intérêts des usagers des transports publics. Les CFF devraient rembourser les billets des voyageurs à destination de l’Italie, a-t-il ajouté.

Il faut aussi trouver une solution pour les clients tessinois qui font régulièrement la navette vers le nord et qui doivent passer par le Gothard, estime Pro Bahn. Cette solution doit prendre en compte les abonnements de parcours et les abonnements généraux.

Les conseillers nationaux tessinois Bruno Storni (PS) et Lorenzo Quadri (Ligue des Tessinois) soutiennent cette revendication. Les clients ont payé pour une prestation qui n’est plus fournie sous cette forme, selon Lorenzo Quadri.

Deux heures de trajet en plus

Les pendulaires entre le Tessin et la Suisse alémanique doivent compter deux heures de trajet en plus par jour. C’est exorbitant et ça va durer plusieurs mois, souligne le président de Pro Bahn Ticino, Fabio Canevascini. Guido Schoch ne peut pas encore fournir d’estimation sur le montant de la réduction de prix qui sera demandé. Pro Bahn élabore actuellement des propositions.

Pour le conseiller national Lorenzo Quadri, il faut que les CFF «assument la responsabilité de ce qui s’est passé». Il est inconcevable qu’au premier accident grave le tunnel soit fermé pendant plusieurs mois. Les entreprises touchées par la fermeture du tunnel devraient aussi exiger des dédommagements, estime le politicien tessinois.

Une réouverture partielle espérée

Bruno Storni se montre confiant. Selon lui, les CFF rouvriront bientôt partiellement le tube au trafic voyageur, notamment aux heures de pointe le lundi matin et le week-end. Mais comme l’ont expliqué les CFF, le concept d’évacuation en cas d’urgence doit encore être approuvé par l’Office fédéral des transports.

Les Jeunes socialistes tessinois demandent à la délégation tessinoise au Parlement fédéral de s’engager pour une extension de l’heure de validité de l’«AG Night», à partir de 18 h 00 au lieu de 19 h 00 actuellement, en raison du rallongement du temps de parcours. Ils demandent aussi d’ouvrir la 1re classe aux détenteurs d’un abonnement de 2e classe.

Il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences de la fermeture du tunnel pour le tourisme au Tessin, selon Juri Meile, porte-parole de Tessin Tourisme. De son côté, le chef du Département des finances du canton du Tessin, Christian Vitta, craint une répercussion sur les voyages courts et journaliers et donc des conséquences négatives pour l’économie tessinoise.

ATS

