L’invité – Fermeture arbitraire des espaces culturels Opinion Leo Kaneman Fondateur/Président d’honneur du FIFDH et du HRFF ZU

En décidant de laisser fermés les théâtres, les cinémas, les musées, et en continuant à laisser les grands magasins ouverts, en autorisant les stations de ski et les églises à ouvrir en forçant les cantons romands à appliquer leurs décisions, le Conseil fédéral impose des mesures autoritaires et inéquitables.

Ce faisant, il confirme son désintérêt et son mépris pour la culture au point que le Conseil d’État de Genève a dû renoncer à l’exception culturelle pourtant essentielle. Ainsi les dirigeants fédéraux fragilisent sciemment au plan économique et social le secteur des activités culturelles.

Si la colère du monde de la culture ne cesse de grandir, c’est que les mesures gouvernementales sont critiquables sur plusieurs points. En effet, les lieux culturels n’ont pas ménagé leurs efforts, lors du premier déconfinement du mois de juin, pour mettre en place un protocole sanitaire exigeant: masque obligatoire pendant la projection ou la représentation, jauge limitée, distanciation, flux limités.

De fait, aucun foyer de contamination n’a été observé dans les cinémas, les théâtres et les musées. On peut ajouter que ces espaces étant fermés depuis plus d’un mois, on ne peut leur attribuer aucune responsabilité dans les courbes du Covid qui augmentent, censées justifier le durcissement des mesures.

L’annonce tout d’abord faite aux professionnels que les salles resteront fermées au prétexte que les autorités fédérales craignent les flux que n’aurait pas manqué de générer la réouverture des lieux culturels n’est pas pertinente. C’est un argument dont on ne tient pas compte pour les mouvements de foule dans les grands magasins.

Personne ne conteste que des règles sanitaires sont nécessaires pour éviter une nouvelle vague. Pourquoi ne pas avoir établi des mesures équitables entre les établissements, en instaurant avec discernement des contraintes horaires et des jauges adaptées à chaque situation?

Il faut rappeler à Monsieur Berset, conseiller fédéral chargé de la culture, qu’il a témoigné son admiration pour les artistes et le monde de la culture qui «ont su se réinventer». Cette reconnaissance, ces justes paroles ne doivent pas être démenties par des décisions incohérentes. Comme l’a écrit le conseiller d’État genevois Thierry Apothéloz: «La culture n’est ni un loisir, ni un divertissement, c’est ce qui donne du sens à ce qui n’en a pas, c’est ce qui nous lie à la fois au réel et à l’imaginaire.» Ainsi l’art, la culture sont essentiels à la dignité humaine.

Le Conseil fédéral a le pouvoir de se raviser et ne pas laisser le monde culturel au bord de la route. Il n’est pas trop tard, qu’il le fasse.