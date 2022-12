Vacances de Noël à Genève – Fermeture annuelle des bureaux de l’administration La plupart des offices du canton seront clos du 26 décembre au 2 janvier inclus. Des permanences seront toutefois assurées. Léa Frischknecht

À part quelques permanences, les bureaux de l’État seront fermés du 26 décembre au 2 janvier. LAURENT GUIRAUD

Les bureaux de l’administration cantonale seront fermés du 26 décembre au 2 janvier inclus. Le Département des finances et des ressources humaines (DF) précise toutefois que la centrale d’accueil téléphonique de l’État répondra les mardi 27, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 décembre 2022 de 9h00 à 16h00 au 022 327 41 11.

Des permanences seront également assurées dans plusieurs services tels que le Service de probation et d’insertion, l’Office cantonal de la population et des migrations, l’Office cantonal des véhicules ou encore le Service de protection de l’adulte. La liste complète et les horaires de ces permanences sont disponibles sur le site internet de l’État.

