Le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) se lance dans les grands nettoyages de printemps. Il convient de laver la tache d’un passé colonialiste, esclavagiste, raciste, machiste et eurocentré. Le MEG va dans le sens du vent, qui porte à la contrition, au repentir et à l’expiation des fautes de nos pères/mères. Comment faire autrement? On se doit aujourd’hui de penser propre et de dire juste. Ce formatage en agace plus d’un. Il est vrai qu’il frise parfois l’absurde.

La mémoire est pour tous préférable à l’oubli, l’analyse au déni et la parole au mutisme.

Est-ce le cas de la métamorphose initiée au MEG? De même que renvoyer par la poste tous les biens mal acquis escortés d’une lettre d’excuse serait ridicule, il s’avérerait délétère de faire l’autruche au milieu de collections entachées de honte. La mémoire est pour tous préférable à l’oubli, l’analyse au déni et la parole au mutisme. Le mot juste compte. Et la langue reflète les mutations du monde.

Le travail du MEG est devenu indispensable. Ceux qui l’accomplissent ne se réclament plus de l’ethnographie, qu’ils jugent obsolète? Changeons! Un musée évoque un sanctuaire dans lequel le public, statufié devant des vitrines aux cartels sibyllins, se tait, écrasé par son inculture? Changeons! Aujourd’hui, le visiteur du MEG est tout sauf passif: il rencontre des artistes, regarde des films, fait la cuisine, joue de la musique, en écoute, apprend à peindre. À tisser des liens. À briser des frontières. Cassons les lucarnes au regard unique, fermons un musée, ouvrons un forum, et trouvons-lui un nom qui respire le large.