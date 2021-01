Lutte contre le Covid-19 – Fermer les écoles? Un lecteur sur trois dirait oui Un coup de sonde en ligne révèle des opinions très partagées sur les éventuelles nouvelles mesures à prendre face à la pandémie. Patrick Monay

Des élèves lausannois, portant un masque de protection, lors de la rentrée des classes en août 2020 au Gymnase de Provence à Lausanne. Les mesures de protection sanitaire actuelles suffiront-elles à maintenir les classes ouvertes? KEYSTONE

Que faudrait-il faire pour limiter la propagation des variants du coronavirus? Vous avez été plus de 1400 à répondre à cette question posée sur nos plates-formes numériques depuis lundi matin. Le verdict de ce sondage non représentatif laisse apparaître des avis très partagés. Un peu plus d’un tiers des lecteurs (36,5%) estime qu’il faudrait fermer les classes pour quelques semaines, y compris celles de l’école obligatoire, et miser sur l’enseignement à distance.

Une part presque aussi importante (32,1% des répondants) juge en revanche que le dispositif actuel suffit, moyennant un respect strict des mesures de protection.

Entre ces deux opinions, on trouve plus d’un quart de réponses (27,8%) dirigées vers un compromis: maintenir les classes ouvertes, mais en renforçant les mesures de protection sanitaire à l’école. Selon nos informations, la Conférence des directeurs cantonaux a planché ces derniers jours sur plusieurs pistes concrètes: le port du masque pour les élèves dès 10 ans (au lieu de 12) et des tests de dépistage du virus dans les écoles. Et si la situation épidémiologique venait à se dégrader, une autre piste pourrait être envisagée: prolonger les vacances scolaires de février.

Directeurs d’école unanimes

Ce lundi, la Conférence latine des chefs d’établissement de la scolarité obligatoire (CLACESO) a pris position dans ce débat. Pour elle, les écoles obligatoires ne doivent pas fermer. Les mesures de protection mises en place permettent de réagir rapidement aux éventuels foyers de Covid-19, assure-t-elle.

Une femme de ménage portant un masque de protection désinfecte une salle de classe d’école primaire à Morges, le jour du retour des élèves après le premier semi-confinement, le lundi 11 mai 2020. KEYSTONE

Les directeurs des écoles des cantons romands et du Tessin se rallient ainsi à la position de leurs homologues alémaniques, mais aussi à celle du Syndicat des enseignants romands. La fermeture des classes durant près de deux mois lors du premier confinement, au printemps 2020, a mis beaucoup d’élèves dans des positions délicates de rupture scolaire, rappellent-ils dans un communiqué diffusé lundi.

L’évolution de la pandémie, avec les nouveaux variants plus contagieux liés au Covid-19, pourrait changer la donne. Mais la CLACESO demande d’ores et déjà une concertation entre les cantons, afin d’avoir une même politique sur les mesures à prendre.