Le soulagement. C’est le sentiment ressenti lundi après les annonces du Conseil d’État, tant son discours en fin de semaine dernière était incompréhensible et angoissant.

Lire également «Les Genevois privés de réveillon de Noël au restaurant» et «Le gouvernement fait finalement preuve de raison»

Alors que de plus en plus de voix s’élevaient du côté médical pour dire que le fameux taux de reproduction du Covid avait dépassé la barre fatidique et que le gouvernement jouait avec le feu, ce dernier ne bougeait pas.

Ces voix ont finalement été entendues, semble-t-il. En partie du moins, puisque tous les commerces restent ouverts et qu’on ne se pose même pas la question de la transmission de la maladie à travers l’école.

Le coup est bien entendu cruel pour les restaurateurs qui auront connu une courte trêve de quatorze petits jours. Fallait-il la leur accorder? Jouer avec leurs nerfs, leurs provisions, leurs réservations, leur budget? Les maintenir dans l’illusion fugitive d’un «comme avant» qui ne reviendra pas avant de longs mois? Si l’on nourrissait des doutes au sujet de la durée de la pandémie, la mutation du virus, qui a pris en Grande-Bretagne une forme nouvelle et beaucoup plus contagieuse, devrait nous les ôter.

Alors quoi? Fermer les restaurants, oui, puisqu’ils représentent malheureusement un lieu de contamination, mais en parallèle dédommager correctement les patrons afin qu’ils puissent traverser la crise sans sombrer. Au risque de se répéter, il faut fermer et payer. On ne s’en sortira pas autrement.