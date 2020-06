Renens – Ferme des Tilleuls: la rénovation a coûté plus que prévu Les imprévus liés au chantier de la Ferme des Tilleuls ont entraîné un excédent budgétaire de plus d’un million à la ville de Renens.

La Ferme des Tilleuls a ouvert ses portes en 2017 (archives). KEYSTONE

Les travaux de rénovation de la Ferme des Tilleuls à Renens auront coûté davantage que prévu. La municipalité sollicite du Conseil communal un crédit complémentaire de presque 1,1 million de francs.

En 2008, la ville de Renens a racheté aux CFF la parcelle et la maison de maître pour y créer un espace culturel. Le site a ouvert au printemps 2017 et a depuis organisé diverses expositions et événements, rappelle lundi l'exécutif dans un communiqué.

Le chantier s'est déroulé entre 2014 et 2017. Mais des travaux imprévus ont dû être ordonnés pendant et après le chantier. Ils sont la conséquence du mauvais état général des bâtiments et de l'évolution du programme d'utilisation, explique la ville.

«Certains écueils»

Ils ont engendré un dépassement de crédit global net de 1,1 million de francs, qui s'ajoutent aux quelque 5,3 millions déjà alloués par le Conseil communal. Pour analyser les mécanismes qui ont conduit à ce dépassement, la municipalité a mandaté une expertise externe de l'ensemble des dépenses relatives au chantier. Et elle a mené en parallèle une analyse interne sur le déroulé des travaux.

Ces deux démarches ont souligné les difficultés techniques du chantier et sa complexité en matière de respect du patrimoine. Elles ont aussi montré «certains écueils» dans la transmission de l'information et la chaîne de prise de décision.

( ATS/NXP )