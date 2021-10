Rayonnement d’un héros national – Ferdinand Hodler a enfin un institut à son nom Basé à Genève et à Delémont, héritier des Archives Jüra Brüschweiler, un centre de compétences consacré à la vie et l’œuvre du peintre voit le jour un siècle après sa mort. Irène Languin

Ferdinand Hodler assis sur la terrasse d’Oscar Schmidt à Wollishofen, 1911. Épreuve au bromure d’argent, photographe inconnu. © Institut Ferdinand Hodler, Genève.

Il s’agit probablement de la figure la plus illustre de la peinture suisse. Mais jamais Ferdinand Hodler ne s’est vu consacrer d’institution de référence portant son nom. Il aura fallu plus d’un siècle pour que se concrétise une idée pourtant déjà formulée à la mort de l’artiste, décédé le 19 mai 1918 à Genève: un centre de compétences et de documentation voué à l’étude et à la valorisation de la vie et du travail du maître a enfin été fondé en mai dernier.

Basé à Genève et Delémont, et doté de huit collaborateurs, l’Institut Ferdinand Hodler (IFH) se donne pour but d’analyser, de préserver et de «promouvoir l’ensemble des connaissances sur le peintre et son époque», tout en faisant rayonner son œuvre par des expositions en Suisse et à l’étranger, des publications et un «ambitieux programme de recherche scientifique». Si ses nouveaux locaux jurassiens lui permettent désormais d’accueillir des chercheurs durant plusieurs semaines, il est encore en quête d’une solution plus adéquate à Genève.