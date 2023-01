Manifestation – «Femmes, vie, liberté», 300 personnes manifestent à Genève Parti de la gare sous une bise glaciale, le défilé de solidarité avec les Iraniens a rejoint la place Neuve. Marc Bretton

La manifestation devant la poste du Mont-Blanc. MAGALI GIRARDIN

Reflet des manifestations iraniennes, en début d’après-midi, 300 personnes réunies à l’appel de nombreuses organisations se sont rassemblées sur la zone piétonne du Mont-Blanc. Des drapeaux iraniens traversés de blanc, vert et rouge, ornés du lion ailé de l’ancien régime, font leur apparition. D’autres sont frappés d’une étoile jaune, c’est le drapeau kurde. Un dernier comporte un soleil bleu, c’est celui du Baloutchistan iranien. «L’Iran compte six composantes (kurde, azérie, baloutche, farsie, turkmène et arabe), qui toutes espèrent que le prochain gouvernement sera démocratique, qu’il saura reconnaître la diversité du pays comme la Suisse le fait», explique Asro Piroti, un des orateurs invités à s’exprimer, réfugié en Suisse depuis trente ans.