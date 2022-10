Quand un syndicat alerte sur les conditions de travail des femmes de chambre, on ne s’attend pas vraiment à être surpris. On s’en doute, le métier est sûrement précaire et pénible. Peut-être parce que ces dernières années, le sujet a été médiatisé en France, notamment, avec «Le quai de Ouistreham», récit de l’immersion de la journaliste Florence Aubenas dans les méandres des petits jobs et du chômage. Ou avec la grève des femmes de chambre de l’Ibis des Batignolles, à Paris, qui ont obtenu gain de cause après deux ans de mobilisation.

À Genève, en apparence, les employées du secteur peuvent s’estimer chanceuses. En plus du salaire minimum, elles bénéficient de la convention collective de travail nationale pour l’hôtellerie. Mais dans les faits, le syndicat SIT souligne que beaucoup d’entreprises proposent des contrats assurant seulement un minimum de 25 heures par semaine. Et avec l’irrégularité des horaires du métier, impossible de prendre un autre emploi à côté. Pendant la période creuse, les femmes de chambre gagnent donc un salaire mensuel d’environ 2500 francs.

Insupportable normalité

À tout cela s’ajoutent la pénibilité physique, le corps qui souffre, les antidouleurs pour tenir le coup. La peine psychologique, aussi, induite par des cadences toujours plus serrées et la pression constante d’employeurs parfois peu humains. Dans certains établissements genevois, à l’image d’un nouvel hôtel d’une chaîne européenne, on se permettrait même de jouer avec la loi et de licencier des employées de manière abusive, comme le montre notre enquête.

Dans le fond, si l’on n’est que peu surpris d’apprendre que les femmes de chambre souffrent, c’est que, dans nos sociétés, la pénibilité de leur fonction est entrée dans une forme de normalité. Et c’est peut-être ça qui est le plus insupportable.

Léa Frischknecht est journaliste RP à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

