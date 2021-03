Le 8 mars 2021 était doublement symbolique pour la Suisse. Journée internationale des droits des femmes, en pleine célébration du cinquantenaire de leur droit de vote! S’y ajoutait un autre contexte, celui de la pandémie de la Covid-19, comme la peste, au temps de Michée Chauderon!

La littérature révèle l’histoire suisse pour dire le long chemin de l’égalité entre les sexes. Le cinquième roman de l’écrivaine Mélanie Chappuis, «Un thé avec mes chères fantômes» (Éd. L’Encre fraîche, 2020), nous invite à rencontrer celles qui l’ont précédée dans le quartier de Châtelaine où elle habite. Michée Chauderon, la dernière sorcière brûlée à Genève, et Emma Vieusseux, la romancière oubliée. L’auteure «mesure ainsi le chemin parcouru par les femmes depuis le XVIIe siècle, savourant les libertés obtenues sans les prendre pour acquises».

La question des mémoires traverse l’œuvre (une dizaine de livres) de cette fille de diplomate qui a vécu aussi en Afrique et qui croit à l’unité des humains dans leur diversité. Son féminisme n’est pas clivant, il est un humanisme qui exclut toute violence des hommes envers les femmes et vice versa. Dans ce livre qui réhabilite notamment ces deux femmes, elle a souhaité partir à la rencontre de leur passé, se sentir reliée, et pour se sentir chez elle, dans cette ville qu’elle a connue à 20 ans, quittée à 30 ans et retrouvée à 35. «J’ai été une enfant plusieurs fois déracinée, puisque mon père était diplomate. Je cherche encore mes racines. Connaître le lieu que j’habite, son histoire, ses personnages illustres, ses écrivains, ses arbres, sa flore, sa faune, tout cela participe à mon enracinement, renforce mon sentiment d’appartenance», a-t-elle confié, récemment, au magazine panafricain «Continent Premier».

Qui sont ces deux femmes? Michée Chauderon, la dernière «sorcière» brûlée à Genève en 1652. La rue que l’on a baptisée en son hommage est celle qu’emprunte Mélanie Chappuis dans ses promenades avec sa chienne boxer. Sa vie a été une succession d’humiliations et d’injustices. Femme exilée, bannie, revenue sans autorisation, sans enfant, sans mari, sans titre, il était facile de s’attaquer à elle plutôt qu’à une autre. En ces années de peste, de dérèglements climatiques et de superstitions, hommes et femmes ont eu besoin d’un bouc émissaire pour trouver des raisons aux maux qui les accablaient. «La blanchisseuse et guérisseuse Michée Chauderon a été ce coupable idéal, la dernière, avant que les lumières des prédécesseurs de Voltaire et lui-même ne viennent calmer et instruire un peu les esprits», précise l’auteure.

Quant à Emma Vieusseux, fille du célèbre docteur Gaspard Vieusseux, elle avait un regard très pointu sur les Genevois du XIXe siècle, et l’exprimait dans un style riche et fluide. Ses écrits démontraient une sensibilité remarquable. Dans ses dessins, elle délaisse les humains pour peindre la nature. Des arbres qui existent toujours et que d’autres, comme Zep, dessinent encore. «Cela m’émeut profondément, les arbres comme traits d’union entre les êtres à travers le temps», insiste Mélanie Chappuis.