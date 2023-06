La Ville de Genève a entrepris depuis quelques années de donner plus de visibilité aux femmes dans l’espace public, en particulier en attribuant des noms de personnalités féminines à des rues ou des places de la ville. En effet, actuellement seuls 7% des noms de celles-ci se déclinent au féminin. Ainsi, loin d’être anecdotique, cette féminisation est un enjeu symbolique important, que nous soutenons totalement. Au-delà même du symbole, il est permis de se demander si cette quasi-invisibilité des femmes ne favorise pas les violences dont elles sont toujours et encore victimes en 2023.

En tous les cas, le Conseil administratif vient de lancer une 3e volée en proposant de féminiser 16 rues ou places. Le projet sera déposé fin juin à la Commission cantonale de nomenclature, qui donnera son préavis, avant que le Conseil d’État ne tranche. En attendant, la Ville souhaite aussi consulter les habitantes et habitants, en particulier celles et ceux qui habitent les rues susceptibles d’être rebaptisées. Le 30 mai dernier, une réunion d’information a ainsi été organisée à la salle du Faubourg, par le conseiller administratif Alfonso Gomez et Héloïse Roman, chargée de projets égalité. Une cinquantaine de personnes avaient répondu à cette invitation et, après des explications générales, la parole a été donnée aux personnes présentes. Nous y étions pour soutenir plus particulièrement la création de la place Noëlla-Rouget, mais aussi, bien entendu, l’ensemble du processus.

Une assez forte délégation de l’avenue Krieg (qui devrait devenir l’avenue Yvette-Z’Graggen), était là et clamait son refus du changement dans une cacophonie regrettable. On accusait M. Gomez et Mme Roman de ne pas écouter et de vouloir imposer ces modifications, alors que toutes les doléances seront dûment transmises à la C.C.L.

«La dernière adresse de Rosette Wolczak s’est envolée par la cheminée du crématoire de Birkenau.»

Rappelons, par ailleurs, que la Genevoise Yvette Z’Graggen (1920-2012) est une figure majeure de la littérature romande, ainsi qu’une femme de radio pionnière.

Un des critères du changement est l’existence de toponymes quasi-synonymes, comme la rue des Alpes et la place des Alpes. Des représentants de celle-ci se sont aussi exprimés pour dire leur désapprobation envers Grisélidis Réal, qui donnerait son nom à cette place. C’est une prostituée, ont-ils dit, et peu importe que Grisélidis Réal ait été aussi écrivaine, poétesse et qu’elle ait lutté pour ses sœurs travailleuses du sexe.

Mais les opposantes et opposants étaient surtout fâchés parce que leurs adresses changeront, si le processus aboutit. Il ne s’agit pas de nier ces inconvénients, mais la Ville fera tout pour les réduire au maximum, sans compter que figurera toujours sous les nouvelles plaques l’indication de l’ancien nom.

Pour nous, c’est la portée symbolique qui compte. Une des 16 femmes choisies pour laisser enfin une trace à Genève est Rosette Wolczak, qui se verrait attribuer l’actuelle rue Beaulieu. Rosette est juive, elle n’a pas 16 ans lorsqu’elle réussit à franchir clandestinement la frontière genevoise, en septembre 1943, fuyant les rafles. Elle est internée au camp des Cropettes. Abusée par des soldats de garde, c’est elle qui est accusée d’incitation à la débauche. Rosette est refoulée et déportée. Elle meurt à Auschwitz en novembre 1943. La dernière adresse de Rosette Wolczak s’est envolée par la cheminée du crématoire de Birkenau. Lui attribuer un nom de rue sera une manière de lui redonner une adresse, précisément. Et aussi, de la réhabiliter.

