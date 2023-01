Figure de la scène genevoise – Félix Locca a longtemps gâté le public d’opérette Le metteur en scène et chanteur est décédé à 85 ans. Il avait dirigé le Théâtre musical de Genève et monté plus de 50 productions. Benjamin Chaix

Félix Locca en 2017, l’année de ses 80 ans, devant la Salle Centrale Madeleine, où la plupart de ses spectacles ont eu lieu. GEORGES CABRERA

En ce temps-là, les Genevois aimaient l’opérette. Un large public suivait fidèlement les productions du Théâtre musical de Genève (TMG) fondé en 1975 par Félix Locca. Pendant les fêtes de fin d’année, les amateurs d’Offenbach, de Lehar ou de Benatzky («L’Auberge du Cheval Blanc») en redemandaient. Ceux des comédies musicales anglo-saxonnes «My Fair Lady» ou «Hello Dolly!» comme les nostalgiques du répertoire français (Christiné, Messager, Yvain), étaient aussi bien servis. Sur les scènes de la Salle Centrale Madeleine ou du Casino-Théâtre, la gaîté régnait sans partage grâce à Locca et les siens. Pendant près de quarante ans, son TMG a fait fredonner des spectateurs conquis.

Félix Locca est décédé le 10 janvier dernier à l’âge de 85 ans. Avec lui finit cette époque où les spectacles étaient montés avec les moyens du bord, portés par l’enthousiasme d’un créateur que les aspects financiers et administratifs de l’entreprise n’empêchaient pas d’aller de l’avant. Chanteur baryton à la scène, Locca était tapissier-décorateur de métier. À cela s’ajoutait chez lui une vocation contrariée de grand couturier. C’est dire que cet homme participait dans les moindres détails à la création de ses spectacles. Floriane Vergères, qui a participé à la plupart d’entre eux, se souvient l’avoir vu achever un décor non pas à la générale, mais à l’entracte de la première représentation.

«Huit femmes» en projet

«Il avait une énergie et une détermination qui lui faisaient ignorer les obstacles», remarque la chorégraphe et chanteuse genevoise qui fut en 1984 son Eliza Doolittle dans «My Fair Lady». Floriane Vergères admire la force de conviction qu’il communiquait aux chanteurs et musiciens qu’il avait choisis. «Grâce à lui, des gens comme Joseph Gorgoni, Frédéric Hohl ou Michel Bohnenblust ont fait leurs débuts sur les planches. Les musiciens Tony d’Adario et Anthony di Giantomasso ont brillé dans ses productions. Sans oublier la danseuse et professeure Josette Mennecier, la mère de ses deux filles, que j’ai côtoyée au Ballet du Grand Théâtre et par qui j’ai connu Félix», précise Floriane.

En 2017, pour son 80e anniversaire, Félix Locca a eu le bonheur de monter «La Maison du lac» au Théâtre Les Salons. Ce dernier spectacle du TMG, d’après le film de Mark Rydell avec les Fonda père et fille, était joué par son ex-femme Josette et leur fille Catherine. «Il aurait aimé mettre en scène «Huit femmes», avec Josette, ses deux filles, quatre autres comédiennes et moi, et lui dans le rôle du mort, confie Floriane Vergères. Qui sait, peut-être le ferons-nous un jour?»

