Portrait de cinéaste – Felipe Monroy, de la Colombie à Genève Ce diplômé de la HEAD délivre un documentaire dénonçant des crimes commis dans son pays. Pascal Gavillet

Réalisateur de «Hijos del viento»Felipe Monroy: «C’est un film fragile et délicat à sortir ici. Car le sujet qu’il aborde n’est pas du tout européen.» LAURENT GUIRAUD

La douceur de son regard contraste avec la violence de ce que dénonce son film, «Hijos del viento». Témoignages de femmes colombiennes, plus exactement de trois mères dont les enfants ont disparu. Enlevés, torturés, puis assassinés par l’armée nationale, qui les a présentés comme des guerilleros morts au combat. Mais c’est à un autre combat que ces mères doivent se livrer, pour connaître la vérité, démêler le vrai du faux, dans un processus de deuil impossible à endosser. On retrouve Felipe Monroy, Colombien installé à Genève et auteur de ce bouleversant documentaire à découvrir en ce moment sur les écrans genevois, dans un café de la place. Il y évoque son pays, la dureté de ses premières années à Bogota, sa venue en Suisse, les petits boulots et la découverte du cinéma. Il est visiblement soulagé que son film, qui avait été montré en 2022 à Visions du Réel, sorte enfin.