Tennis – Roger Federer prend le quart, en deux temps Le Bâlois a balbutié son tennis avant de renouer avec ses acquis du début de quinzaine. Victoire 7-5 6-4 6-2 contre Lorenzo Sonego. Jérémy Santallo

Pas sûr que Roger Federer conserve un souvenir impérissable de sa fin de journée, lundi, sur le Centre court. Le Bâlois de bientôt 40 ans, qui n’avait jamais perdu un jour de «Manic Monday» à Church Road, a conservé son invincibilité en disposant en deux temps de l’Italien Lorenzo Sonego 7-5 6-4 6-2. Il est en quart de finale de Wimbledon et c’est bien là l’essentiel, pour lui.

Sonego pas aidé

Convaincant contre Gasquet, séduisant face à Norrie, l’homme aux 20 Grand Chelem a peiné à trouver son rythme de croisière face à l’enfant de Turin 26 ans et classé au 27e rang ATP. Après avoir manqué trois balles de break à 2-2, «RF», le visage très fermé, a finalement pris le service adverse à 3-3 sur une attaque le long de la ligne en coup droit trop longue de Sonego.

On le pensait alors lancé mais c’était sans compter sur un très vilain jeu de service à 5-4 (une erreur en coup droit et deux volées de revers mal ajustées). Auteur de 11 points d’affilée, le pauvre Sonego a vu la partie être interrompue - pour que le toit soit fermé - alors qu’il faisait face à une balle de break à 5-5. Et à son retour sur le court, il a lâché une double faute…

«Ce n’est pas juste pour eux mais ils sont jeunes, ils récupèrent vite.» Roger Federer

Vainqueur à l’arrachée du 1er set, non sans avoir sauvé avec expérience deux balles de break qui auraient pu l’embarquer dans un tie-break irrespirable, le Suisse a finalement relâché ses nerfs et son bras. Redevenu très propre dans le 2e set (4 fautes directes), il a déroulé dans le 3e et fait le spectacle avec des passings chirurgicaux qui ont fait vibrer le public du Centre court.

«Je suis extrêmement heureux. C’était un match dans des conditions piégeuses, d’abord en extérieur et puis en intérieur, contre un adversaire dangereux», a réagi celui qui disputera son 18e quart de finale à Londres, le 58e en Grand Chelem contre Daniil Medvedev (2e) ou Hubert Hurkacz (18e), stoppés par la pluie. «Ce n’est pas juste pour eux mais ils sont jeunes, ils récupèrent vite.»

