Federer - Nadal en cinq duels de légende

La finale de Rome 2006

Roger Federer et Rafael Nadal s'affrontent pour la sixième fois de leur carrière. Le Bâlois, qui vient de s'incliner en finale contre l'Espagnol à Monte-Carlo quelques jours plus tôt, obtient deux balles de match dans le 5e set (c'était le format à l'époque). Le Suisse commet alors deux fautes en coup droit à l'échange. Au tie-break, à 5-3 en sa faveur, il perd quatre points de suite et laisse le titre au Majorquin dans la capitale italienne.

La finale de Wimbledon 2008

Ce match, interrompu trois fois par la pluie, est considéré comme l'un des plus beaux de l'histoire. Roger Federer, qui vient de battre Rafael Nadal lors des deux dernières années en finale de Wimbledon, lâche cette fois sa couronne au terme d'une rencontre au suspense insoutenable, en cinq sets (9-7 sur le dernier) et près de 5 heures de jeu. C'est le premier titre soulevé à ce moment-là par le nouveau No 1 mondial sur le gazon londonien.

La finale de l'Open d'Australie 2009

C'est le jour où Roger Federer nous a fendu le cœur. Après avoir perdu en finale contre Rafael Nadal à Roland-Garros puis à Wimbledon, le Bâlois s'incline aussi en finale de l'Open d'Australie. Trois défaites à huit mois d'intervalle. La cérémonie est compliquée pour le Suisse, en larmes, est incapable de dire un mot. Il réussira tant bien que mal à passer au-dessus de ses émotions quelques minutes plus tard, sous les yeux ébahis de Mirka (voir en haut de l'article).

La finale de Roland-Garros 2011

Après son titre à Roland-Garros en 2009, sans avoir eu à affronter Rafael Nadal, battu par Robin Söderling, Roger Federer retrouve l'Espagnol en finale à Paris deux ans plus tard. La première manche du Bâlois est rondement menée. Il se procure même une balle de set à cinq jeux à deux en sa faveur. Mais son amortie en revers tombe dans le couloir pour trois fois rien. Et derrière, c'est la remontée fantastique de «Rafa».

La finale de l'Open d'Australie 2017

Après plus de six ans, Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent à nouveau en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Porté par un revers magnifique, le Bâlois, qui a manqué la deuxième moitié de la saison précédente à cause de soucis au genou puis au dos, écrit une nouvelle page de sa légende en dominant son rival espagnol en cinq sets. Lors de son discours, «RF» lâchera. «J'aurais été content de perdre ou de partager ce trophée avec toi...»