Tennis – Federer: «Je vais voir ce qu’il reste dans le réservoir» Le Bâlois s’est livré dans une interview accordée au magazine de mode «Numéro Homme». Il a notamment évoqué son retour à la compétition après sa longue absence et son rapport à la défaite. Sport-Center

Roger Federer a eu besoin d’une heure pour se remettre de sa défaite lors de la finale de Wimbledon en 2019. AFP

Après plus d’un an d’absence, Roger Federer a fait son retour sur le circuit ATP mi-mars. Un «comeback» qui l’a vu sortir au 2e tour du tournoi ATP 500 de Dubaï, battu par le Géorgien Nikolas Basilashvili (6-3, 1-6, 5-7). Avant d’effectuer son retour à la compétition, le Bâlois a accordé une interview au magazine de mode «Numéro Homme», publiée dans le Hors-Série printemps-été 2021.

«Je ne vais pas revenir pour jouer des seconds tours dans un coin paumé» Roger Federer

«Je ne vais pas revenir pour jouer des seconds tours dans un coin paumé, a lâché le Suisse. J’ai l’impression de savoir ce que je dois faire pour y parvenir. Il y a une part de rêve et une part de logique, c’est un rêve logique.»

Le Suisse, qui fêtera ses 40 ans le 8 août prochain, a rappelé ses ambitions: «Je veux gagner de grands tournois et battre les meilleurs joueurs du monde. Je travaille très fort pour cela, même si je n’en parle pas énormément.»



Le sixième joueur mondial est également revenu sur ces derniers mois compliqués, entre blessure et pandémie. Une période durant laquelle le Maître a entamé une vie plus «normale».

«C’était sympa de retrouver mon pays où, en général, je ne passe pas plus de trois mois par an, a expliqué le Bâlois. Dans ma vie tennistique, je prends les grosses décisions et des gens gèrent le quotidien à ma place. Là, j’étais vraiment ravi de piloter des détails avec ma femme, de penser à des choses pour les enfants, le jardin, la maison.»

Une heure pour digérer Wimbledon 2019

Le tennisman de 39 ans a encore évoqué son rapport à la défaite. En près d’un quart de siècle passé sur le circuit ATP, Roger Federer semble avoir eu le temps d’apprendre à gérer l’échec.

«Certains pensent pendant des jours et des nuits aux coups qu’ils ont ratés. Moi, j’ai choisi d’analyser très vite. Ça m’aide à passer à autre chose» Roger Federer

«Quand j’étais jeune, je n’étais même pas en colère quand je perdais, mais extrêmement triste. C’est de mes défaites que j’ai le plus appris. Le plus important c’est de ne pas y accorder une importance émotionnelle trop forte, il ne faut pas se juger à tout prix. Certains pensent pendant des jours et des nuits aux coups qu’ils ont ratés. Moi, j’ai choisi d’analyser très vite. Ça m’aide à passer à autre chose», a-t-il expliqué.

Interrogé sur sa plus cruelle défaite, la finale de Wimbledon 2019 contre Novak Djokovic, le vainqueur de 20 titres en Grand Chelem a visiblement digéré ce match (beaucoup) plus vite que ses admirateurs.

«Maintenant, je n’ai besoin que d’une demi-heure pour me remettre d’une défaite, une heure peut-être s’il s’agit de la finale de Wimbledon, a expliqué «RF». Des fans m’ont parlé de cette défaite pendant des semaines sur le web. Et encore aujourd’hui ça arrive. Mais je comprends.»



Si ses plans pour la saison 2021 ne sont pas encore clairs, le Bâlois n’a pas caché que cette année sportive pourrait être la dernière de sa carrière. «Je vais tenter un dernier coup de reins pour voir ce qu’il reste dans le réservoir», a-t-il souligné. Le Suisse devrait disputer son prochain match officiel au plus tard dès le 17 mai à Roland-Garros.

