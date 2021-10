Tennis – Federer hors du Top 10 mondial L’absence prolongée des courts du Bâlois le fait lentement glisser au classement mondial, où il occupait encore le 5e rang en début d’année.

Il faut remonter à janvier 2017 pour retrouver la trace d’un top 10 sans Roger Federer . AFP

Conséquence de la qualification du Polonais Hubert Hurkacz lundi pour les 8es de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Roger Federer n’apparaîtra plus dans le Top 10 du prochain classement ATP pour la première fois depuis près de cinq ans.

Son absence à Indian Wells, qui va lui coûter 480 points, conjuguée à la qualification de Hurkacz -- actuel 12e à l’ATP -- , fera reculer Federer du 9e au 11e rang mondial au prochain classement ATP qui sera publié lundi.

Le Bâlois, après une année 2020 quasi blanche à cause de la pandémie de Covid-19 et de deux opérations du genou droit, avait fait son retour en compétition au printemps. Mais après 13 matches disputés, dont un quart de finale à Wimbledon, il a mis un terme à sa saison après son parcours londonien, à cause d’une récurrence de sa douleur au genou droit.

Cette absence prolongée des courts le fait lentement glisser au classement mondial, où il occupait encore le 5e rang en début d’année.

Son «bourreau» l’éjecte du top 10

Ironie du sort: celui qui provoque sa sortie du Top 10, Hurkacz, est déjà celui qui l’avait battu en quarts de finale à Wimbledon en juillet dernier.

Federer, qui a fêté ses 40 ans cet été, était entré dans le Top 10 le 20 mai 2002. Il n’en était sorti que quelques semaines entre juillet et octobre 2002 puis de novembre 2016 à janvier 2017 quand il avait arrêté sa saison 2016 dès juillet, déjà pour soigner un genou.

Le Suisse, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, n’envisage toujours pas, malgré son âge et ses problèmes de genou, de mettre un terme à sa carrière.

«Le pire est derrière moi et je suis impatient pour tout ce qui va venir», a-t-il déclaré mi-septembre, sans se risquer à fixer une date pour son retour sur les terrains, estimant qu’il faudrait «encore un peu de patience».

AFP

