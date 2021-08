L’anniversaire du «Maître» – Federer a 40 ans; son tennis, lui, est un miracle sans âge Pour le 40e anniversaire du Bâlois, observons tout ce que le temps ne prendra jamais à la beauté de son jeu. Voyage à la source de la fascination Federer. Mathieu Aeschmann

En septembre 1996, Roger Federer était déjà raquette en main au cours de la World Youth Cup de Zurich. Keystone/Str

Le 8 août 1981, un samedi, Robert Federer remporta la finale du tournoi de double «Bosco» en compagnie d’un certain Heini Baumgartner. Un succès inoubliable, le second d’une journée bénie pour l’histoire du tennis. Il y a quarante ans naissait Roger Federer, champion que personne n’osait espérer. Quarante ans. Le chiffre déroule ses souvenirs et provoque un vertige. Dans la fumée de ses bougies d’anniversaire s’envole la somme de nos bonheurs entremêlés. Ce dimanche, tout le monde passe un cap.

Puisque Roger Federer a annoncé jeudi son forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (lire ci-dessous), la tentation est grande de mesurer les effets du temps. «Le Maître» traîne la jambe, la droite, celle de ce maudit genou qui peine à retrouver sa fiabilité d’antan. Et forcément, l’inquiétude incite à décliner tout ce qui ne reviendra plus. Que Barbara nous pardonne, les lignes qui suivent iront pourtant dans le sens inverse. «Je veux rester jeune, intrépide», nous avait confié «RF» juste avant le Geneva Open. Très bien. Pour lui faire plaisir – après tout c’est son anniversaire – nous lui offrons donc une page sur tout ce qui n’a pas changé et ne changera jamais. Tout ce que le temps n’arrivera pas à prendre à «la fascination Federer».