Fédérations des entreprises romandes – La FER soulagée par les échecs de la gauche en 2023 À la Rentrée des entreprises, le président Ivan Slatkine appelle les membres à voter aux élections fédérales pour les partisans d’une «Suisse libérale et ouverte sur le monde». Marc Bretton

Ivan Slatkine, président de la FER Genève, a salué le renforcement de la majorité de droite au Grand Conseil lors des dernières élections cantonales et son intronisation au Conseil d’État. Lucien FORTUNATI

L’année qui va s’achever se termine bien pour les entreprises genevoises. Tel est le message passé aux membres de la Fédération des entreprises romandes (FER), par son directeur Philippe Fleury et son président Ivan Slatkine. Face aux centaines de personnes rassemblées à Palexpo mardi soir, ce dernier a salué le renforcement de la majorité de droite au Grand Conseil lors des dernières élections cantonales et son intronisation au Conseil d’État: «Cette majorité a rapidement affirmé sa volonté de mener une politique favorable à des valeurs propices au développement de l’économie, favorable aux entreprises et donc aux nombreux entrepreneurs présents ici ce soir». Et de citer les baisses d’impôts promises ou en cours.

«Au registre des bonnes nouvelles, ajoute le président, relevons également la sagesse de la population genevoise qui a rejeté en mars et en juin derniers de manière claire les initiatives fiscales de la gauche et des syndicats genevois qui mettaient en péril l’attractivité de notre canton.»



Tournant son regard vers l’avenir, la FER évoque les élections fédérales. Sans surprise, elle salue l’union de la droite et du centre aux États et, pour les élections au Conseil national, appelle à voter pour les candidats «qui s’engagent pour une Suisse libérale et ouverte sur le monde, et qui défendent des conditions-cadres favorables à l’entreprenariat». Les candidats UDC ou MCG peuvent-ils vraiment être considérés comme des défenseurs d’une Suisse ouverte sur le monde? Les électeurs sensibles aux recommandations de la FER devront le décider.

Marc Bretton est journaliste à la Tribune de Genève. Il a travaillé au sein de la rubrique nationale et suit les questions politiques et économiques pour la rubrique genevoise depuis 2004. Plus d'infos @BrettonMarc

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.