Fédération espagnole de football – Au cœur du malaise et de la tempête, Luis Rubiales s’accroche À la surprise générale, provoquant une vague d’indignation, le président de la Fédération espagnole n’a pas démissionné ce vendredi. L’affaire du baiser forcé n’est pas terminée. Florian Vaney

Luis Rubiales a pris le rôle de la victime lors de son discours durant l’assemblée extraordinaire convoquée par la Fédération espagnole de football. Keystone

Acculé, cerné de toutes parts, bombardé de critiques, Luis Rubiales a fait sien un concept largement éculé dans son milieu: la meilleure défense, c’est l’attaque. C’est en tout cas ce qu’il a estimé. La rumeur qui circulait depuis plusieurs heures véhiculait l’idée d’une démission du patron du football espagnol. Vendredi, lors de l’assemblée extraordinaire convoquée par la fédération à la suite du baiser forcé qu’il a donné à la joueuse Jennifer Hermoso, Rubiales a fait tout l’inverse de se retirer. Dans un discours particulièrement offensif, il a interverti les rôles. La victime, ce serait donc lui. Et une victime n’a pas à démissionner de sa fonction. C’est ce qu’il fallait comprendre en substance.

Vers une autre sortie?

Voilà bientôt une semaine que les images de Luis Rubiales embrassant sur la bouche Jennifer Hermoso sur l’estrade où l’Espagne était en train de recevoir son titre de championne de monde font le tour de la planète. La joueuse était restée discrète dans un premier temps, avant de demander que des mesures exemplaires soient prises à son encontre. Une posture qui a rapidement obtenu un fort soutien populaire, avant d’être appuyée par la Fifpro (le syndicat des joueurs et des joueuses) et l’ouverture d’une enquête de la FIFA contre le président de la Fédération espagnole.

«Je vais lutter jusqu’au bout. J’espère que la loi sera appliquée.» Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football

Luis Rubiales ne semblait ainsi avoir face à lui plus que deux chemins: démissionner ou attendre son licenciement. Il a donc balayé la première option vendredi. En évoquant d’abord un acte «spontané, mutuel et consenti» en parlant du baiser, pourtant considéré aux yeux de la justice espagnole comme une agression sexuelle. Puis en s’estimant l’objet d’une «tentative d’assassinat social», visé par un «féminisme ciblé par les faux féministes».

Boycott d’un joueur «en attendant des sanctions»

De lui-même, celui qui porte par ailleurs la casquette de vice-président de l’UEFA ne partira pas. Ses jours à la tête de la fédération restent néanmoins largement compromis. En refusant de démissionner, Luis Rubiales a peut-être même provoqué la plus grande vague de stupéfaction de la semaine. Il ne fallait pas plus de quelques minutes à Borja Iglesias, joueur de Bétis Séville et international de la Roja à deux reprises, pour faire savoir qu’il ne remettrait pas les pieds en équipe nationale tant que les actes de son président resteraient impunis. Le Sévillan ne possède pas le palmarès le plus huppé parmi l’Espagne du football, mais l’intransigeance de son parti pris donne un écho symbolique au large mouvement qui demande la tête de Rubiales.

Esseulé, le boss ne l’est pas encore. Son discours lors de l’assemblée s’est conclu par une étonnante ovation de l’assistance. Parmi celle-ci, le sélectionneur de l’équipe féminine, Jorge Vilda, lui-même au cœur de plusieurs dossiers encombrants. Avant le Mondial, sa gestion avait conduit à de sérieuses dissensions à l’interne, menant plusieurs joueuses à boycotter la compétition. Récemment, une vidéo circule où on le voit toucher la poitrine d’une membre du staff. D’un scandale à l’autre, l’Espagne vit des temps mouvementés. Et dire qu’au milieu, il y a eu un titre mondial…

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, des divisions «des talus» à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.