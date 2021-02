Lettre du jour – FC Servette: inefficacité offensive Courrier des lecteurs

KEYSTONE

En tant que fervent supporter et abonné du Servette FC depuis plusieurs décennies, j’avoue me poser un certain nombre de questions à propos du manque de réaction face au problème actuel le plus évident de l’équipe, à savoir son inefficacité offensive. En effet, depuis le début de cette saison, très peu de buts dans le jeu, et la plus mauvaise attaque avec le FC Vaduz. Des joueurs importants pour créer des situations de but, comme Wüthrich ou Park, n’ont pas été remplacés. Nos attaquants actuels sont en méforme (Kone) ou souvent blessés (Shalk).

Il paraît qu’un jeune de l’académie, Matteo Regillo, 18 ans, membre de l’équipe suisse des M19, avait enfilé les goals comme des perles avec nos M21 avant le Covid (9 en 7 matches). Ne serait-il pas judicieux de tenter de faire confiance aux joueurs formés au club, à l’instar de ce qui se fait ailleurs, notamment à St Gall ou à YB par exemple, deux équipes qui alignent régulièrement plusieurs jeunes de moins de 20 ans et qui ne semblent pas trop en souffrir au niveau de leur classement?

Est-ce qu’un garçon comme Omeragic serait actuellement titulaire en Super League et dans le contingent de l’équipe suisse A à 17 ans s’il était resté dans son club d’origine… le Servette FC? C’est le job de Philippe Senderos de stimuler l’éclosion des jeunes, de piquer les anciens grâce à la concurrence apportée par les forces vives des jeunes pousses du club. Aurait-il oublié qu’il s’est imposé à 17 ans dans notre première équipe?

L’autre jour, devant chez moi, j’ai trouvé par terre une paire de lunettes rayées: si elles appartiennent à Geiger ou à Besnard, ils peuvent m’appeler pour les récupérer.

Luigi Imperiali