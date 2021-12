Procédure judiciaire – Faux pass Covid: «Les Grangettes ne sont pas concernées par cette affaire» Suite à la découverte d’un trafic de certificats, la clinique privée a voulu se constituer partie plaignante. Des mesures de sécurité renforcées ont été prises. Chloé Dethurens

Des membres d'une équipe mobile de vaccination de la Protection Civile vaudoise dans les locaux d’une EMS en janvier 2021. KEYSTONE

Plus de 450 faux pass Covid ont été émis depuis le centre de vaccination de la clinique des Grangettes. Des astreints de la Protection civile, en contact avec des rabatteurs et autres intermédiaires, ont établi des faux-vrais certificats durant plusieurs semaines depuis l’ordinateur de l’accueil du site, comme nous l’expliquions dans nos éditions du 2 novembre. Or, la clinique privée, propriété du groupe Hirslanden, estime n’avoir rien à se reprocher. Elle a même tenté de se constituer partie plaignante, en vain, a appris la «Tribune de Genève».