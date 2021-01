Suisse – Faux départ pour les écoles de recrues à la maison Beaucoup de jeunes recrues n’ont pas pu se connecter au système d’e-learning de l’armée en raison d’un problème technique. La durée de la panne n’est pas connue.

Un jeune Suisse à Genève censé commencer son instruction militaire en ligne à la maison n’avait toujours pas pu se connecter su système après 30 minutes. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

L’école de recrue qui a démarré lundi pour 12’000 jeunes Suisses a connu un faux départ pour ceux qui sont censés commencer leur instruction à la maison. Beaucoup n’ont pas pu se connecter au système en raison d’un problème technique.

Un dérangement est survenu dans le système d’e-learning, a indiqué à Keystone-ATS Stefan Hofer, porte-parole à l’armée. Celle-ci s’active pour remédier au problème. La durée de cette panne n’est pas connue.

L’école de recrue a démarré pour 12’000 jeunes. Covid oblige, 7200 devaient se présenter à la caserne, tandis que 4800 autres ont pu rester à la maison. Ce deuxième groupe entrera en service le 8 février mais il doit en attendant suivre un programme à distance. Ce début échelonné permet de réduire les risques d’infection au Covid-19 au sein de la troupe.

Tests obligatoires

Pour éviter toute contagion, les 12’000 recrues sont testées au sars-cov-2 dans les 48 heures de leur entrée en service et elles devront rester les trois premiers week-ends dans leurs casernes. Cette mesure vise à les protéger, eux et leurs proches, indique lundi l’armée dans son communiqué. Quant aux règles sanitaires dans les cantonnements, ce sont les mêmes qu’en 2020.

Le port du masque est obligatoire partout, toute la journée. Le nombre de soldats en chambres est réduit et les repas se font de façon échelonnée dans les réfectoires. Tous les jeunes concernés ont reçu deux masques d’hygiène pour se rendre dans les casernes.

Pour la troisième année consécutive, une augmentation du nombre de recrues féminines est enregistrée. Parmi les 12’000 recrues, on compte 190 femmes qui accomplissent leur service militaire sur une base volontaire. C’est près de 20 de plus qu’en janvier de l’an dernier, et 70 de plus qu’en 2019. Le pourcentage de femmes au sein de l’armée reste donc encore tout juste inférieur à 1%.

ATS/NXP