Boom du secteur nautique – Faute de tropiques, les Suisses investissent dans les bateaux Le marché du nautisme semble épargné par la crise actuelle. La clientèle suisse achète massivement des bateaux, alors même que la crise du Covid touche de nombreux secteurs. Tour d’horizon d’un secteur qui a le vent en poupe. Matthieu Hoffstetter

Les achats de bateaux sont en très forte augmentation depuis quelques mois en Suisse. DR

Depuis plus d’un an, les voyages sont compliqués. Pour de nombreux Suisse·, les vacances 2020 se sont déroulées au pays. Selon une enquête du TCS publiée le 11 février dernier, 44% des personnes interrogées sont parties en vacances dans une destination helvétique en 2020, et 33% ne sont pas parties, contre respectivement 25 et 16% en 2019. Évidemment, le coronavirus, avec le risque sanitaire, les restrictions réglementaires de voyages ou encore les incertitudes économiques ont largement déterminé ces choix.