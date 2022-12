Papiers d’identité non valables – Faute de passeport, leur voyage à Londres vire au cauchemar Des jeunes ont été refoulés à leur arrivée. Un cas de figure récurrent depuis le Brexit, note Berne. Chloé Dethurens

L’appareil des jeunes a atterri à Gatwick. Mais eux n’ont pas pu débarquer. GETTY IMAGES

Le week-end dernier, Léa et ses amis sont partis pour Londres depuis l’aéroport de Genève. Le groupe de jeunes gens a pu prendre son avion sans problème après avoir passé tous les contrôles. Mais une fois à Gatwick, plusieurs d’entre eux ont été interpellés puis refoulés. La raison? Ils n’étaient munis que de leur carte d’identité et non de leur passeport, obligatoire depuis le Brexit. Une condition qu’ignorent visiblement de nombreux passagers, ce cas de figure se produisant très régulièrement. Ils étaient quinze cet après-midi-là.