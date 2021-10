Crise de coronavirus – Faute de «green pass», l’Italie refoule un convoi de RAlpin Le convoi ferroviaire de la société suisse transportant des camions s’est vu refuser le passage sur sol italien. Six chauffeurs de poids lourds à bord ne possédaient pas de certificat Covid.

L’obligation de certificat a été prolongée en Italie à partir du 15 octobre. Depuis Domodossola, le train a dû retourner à Fribourg-en-Brisgau et être déchargé. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Un convoi ferroviaire de la société suisse RAlpin transportant des camions de marchandises a été refoulé à la frontière italienne la semaine dernière. Six des 16 chauffeurs véhiculés par l’opérateur ne disposaient pas du certificat sanitaire exigé par l’Italie.

Sollicitée lundi par AWP, la direction de l’entreprise détenue par le BLS, les Chemins de fer fédéraux (CFF) et Hupac, a confirmé l’information relayée en fin de semaine dernière par l’agence de presse italienne Ansa.

Il s’agissait d’un convoi de chaussée roulante reliant Fribourg-en-Brisgau (D) au terminal intermodal de Novare, dans le Piémont. «Dans ce cas de figure, les chauffeurs voyagent dans une voiture couchette d’accompagnement», a expliqué Ludwig Näf, directeur général (CEO) de RAlpin.

«En règle pour le transit par la Suisse»

Or, l’obligation de certificat a été prolongée en Italie à partir du 15 octobre (vendredi), et comme les chauffeurs n’étaient pas tous en possession d’un certificat Covid-19 (baptisé «green pass» en Italie) lors du contrôle à Domodossola, le train a dû retourner à Fribourg-en-Brisgau et être déchargé», a poursuivi le patron de RAlpin.

Comme un agent de train de la filiale italienne de CFF Cargo doit être présent dans le train pour des raisons de sécurité, cela fait de la voiture couchette de la chaussée roulante un «lieu de travail», avec obligation de certificat selon les règles en vigueur en Italie, a expliqué le dirigeant.

Également contactée, l’Administration fédérale des douanes (AFD) a indiqué que le convoi était «en possession de toute la documentation nécessaire en règle pour transiter par la Suisse», selon une porte-parole.

Entreprises de transport inquiètes

Afin d’éviter la répétition d’une telle déconvenue, RAlpin a mis en place un «contrôle rigoureux» dans ses terminaux de Fribourg-en-Brisgau et Novare, et les chauffeurs routiers dépourvus de certificat seront refusés. Une grande partie sont originaires d’Europe de l’Est, où le scepticisme à l’égard de la vaccination est élevé, ou les types de vaccin reconnus par l’Union européenne indisponibles, relève Ludwig Näf.

L’introduction de la nouvelle réglementation fait craindre «des blocages, désagréments et retards pour toutes les marchandises transportées par ces trains», pouvait-on lire sur le site de la Repubblica.

Une opinion partagée par le CEO de RAlpin: «cette nouvelle disposition légale suscite une grande inquiétude parmi toutes les entreprises de transport de marchandises dont le siège est situé en dehors de l’Italie». Le responsable n’était pas en mesure d’estimer l’impact de l’incident sur le futur des opérations.

ATS

