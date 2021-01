Covid-19 – Faute de doses, Genève ferme trois centres de vaccination Face au retard de livraison des doses, le dispositif de six centres est revu à la baisse temporairement. Plus aucun rendez-vous n’est délivré depuis mercredi, seule la pré-inscription sur liste d’attente est possible. Aurélie Toninato

La vaccination à Genève est retardée. Le Canton doit conserver des doses pour la seconde injection. AFP

La semaine passée, le Département de la santé (DSES) annonçait déjà la couleur: à cause du retard de livraison des doses de Pfizer/BioNTech, le plan de vaccination devra être revu à la baisse. Le coup de frein s’accentue aujourd’hui: la «Tribune de Genève» a appris que dès la fin de cette semaine, trois centres de vaccination devront fermer durant plusieurs jours de suite, ce que nous a confirmé Laurent Paoliello, porte-parole du DSES. Selon nos informations, il s’agit des trois premiers sites qui ont ouvert, soit m3 Sanitrade, les cliniques d’Onex et de Carouge; les rendez-vous seront désormais centralisés sur les autres centres – Hôpitaux universitaires de Genève, cliniques des Grangettes et Générale-Beaulieu. Si les livraisons continuent d’être retardées, ces centres fermeront à leur tour dès qu’ils auront injecté leurs quotas de premières doses prévues et les trois autres centres rouvriront pour inoculer les deuxièmes doses.

En parallèle, depuis mercredi il n’est plus possible d’obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner. On peut toujours remplir le formulaire en ligne mais cela ne mène qu’à une pré-inscription, sur liste d’attente. «Une fois que nous aurons les doses, ces personnes seront contactées et un rendez-vous leur sera octroyé.»

Limiter pour assurer la deuxième dose

Le Département justifie ces mesures par les grandes incertitudes qui entourent les livraisons des doses. «Les livraisons de flacons de Pfizer/BioNTech pourraient être, finalement, presque dix fois plus basses que ce qui était attendu, rapporte Laurent Paoliello. Quant au vaccin de Moderna, des éléments inquiétants nous laissent penser que nous risquons d’en recevoir moins que prévu.» Problème: il est impératif que tous ceux qui ont reçu une dose d’un vaccin puissent obtenir la seconde. Il faut donc garder des stocks. «Nous devons alors, pour l’instant, limiter les injections, ainsi que le nombre de centres, car on ne peut pas garder des sites ouverts avec seulement une poignée de vaccination par jour. Cette mesure est une question de respect pour nos partenaires, qui font d’ailleurs preuve d’une grande compréhension et résilience, et pour les citoyens qui ont déjà reçu la première dose.»

Avec ce coup de frein, c’est tout le plan de vaccination qui prend du retard. Les personnes vulnérables – qui devaient prochainement pouvoir accéder au vaccin – devront encore patienter. «C’est frustrant car nous avons les capacités: avec les structures existantes, nous pourrions facilement vacciner 6300 personnes par jour! s’exclame le porte-parole. En comptant les nombreux autres centres qui ont manifesté leur intérêt pour vacciner, on pourrait même monter à 10’000, voire 15’000. Et c’est sans compter le potentiel de vaccination en pharmacies et dans les cabinets médicaux… Mais on ne peut pas vacciner sans doses en suffisance.»