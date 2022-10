Produits du tabac et CBD – Faute d’autorisation, des stations-services privées de vente de cigarettes La police du commerce a mené une campagne de contrôle. Une vingtaine d’enseignes ne sont pas aux normes. Chloé Dethurens

L’interdiction de vendre des cigarettes fait suite à des investigations du Service de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN). ISABELLA FINZI

Plusieurs fumeurs se sont récemment étonnés de voir un rideau tiré sur le rayon tabac et cigarettes de certaines stations-services genevoises. Impossible pour eux d’acheter un seul paquet, la vente étant suspendue. Un cas de figure remarqué récemment à Perly et à Vernier, notamment. Cette interdiction fait suite à des investigations du Service de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), a appris la «Tribune de Genève».