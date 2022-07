Vague de chaleur en Suisse – Faut-il vraiment fermer les fenêtres? Ventilateurs, courants d'air, boissons glacées: les astuces les plus répandues pour lutter contre la chaleur à l’épreuve des faits. Marc Brupbacher Patrick Vögeli

Lorsqu'il fait plus de 30°C, la santé peut en souffrir. Une régulation thermique altérée en est la cause, car l’on transpire moins et l’on ressent moins la sensation de soif. De nombreux conseils circulent pour lutter contre ce phénomène. Tous ne sont pas judicieux, certains sont même contre-productifs. Nous les avons examinés avec le professeur en épidémiologie environnementale Martin Röösli, de l'Institut tropical et de santé publique suisse, et nous émettons des recommandations.