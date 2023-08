Vague de chaleur en Suisse – Faut-il vraiment fermer les fenêtres? Ventilateurs, courants d’air, boissons glacées: les astuces les plus répandues pour lutter contre la chaleur à l’épreuve des faits. Marc Brupbacher Patrick Vögeli

Des températures de plus de 30 °C peuvent nuire à la santé. La raison en est une régulation thermique altérée: on transpire moins et on ressent donc moins la sensation de soif. De nombreux conseils circulent pour lutter contre ce phénomène. Or tous ne sont pas judicieux. Certains sont même contre-productifs. Nous les avons examinés avec l'épidémiologiste environnemental Martin Röösli, de l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse.