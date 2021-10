Ge/Servette battu à Rapperswil – Faut-il s’inquiéter pour les Aigles? Dans le canton de Saint-Gall, les Genevois ont subi leur huitième défaite en neuf matches. Mais Pat Emond et Eliot Berthon ne s’affolent pas encore. Pour eux, la roue va finir par tourner… Christian Maillard Rapperswil

Josh Jooris avait rallumé la flamme de l’espoir à la 44e minute… KEYSTONE

Faut-il s’inquiéter pour le dernier finaliste du championnat après ce quatrième revers consécutif à Rapperswil? Ce Ge/Servette, en crise, qui a surtout connu une huitième défaite en neuf rencontres, ne parvient toujours pas à sortir de cette zone de turbulences. Le voilà, après douze parties, douzième sur treize à neuf points de Rapperswil, sixième, et à dix-sept longueurs de Fribourg, nouveau leader. C’est grave docteur?

Faut-il un électrochoc, un nouvel entraîneur, comme on le fait systématiquement au FC Sion lorsque le courant ne passe plus entre le coach et le… président? Rien de tout cela à Genève, le vestiaire est soudé et les joueurs déterminés sur la glace où chacun joue pour l’autre. Comme mardi face à Davos, Il y a encore eu de l’abnégation, de l’opiniâtreté et de l’huile de coude, il n’a manqué que la signature au bas du tableau, cette baraka qui fuit les AIgles actuellement. Il serait d’ailleurs stupide de tomber dans le sensationnalisme et placer la tête de Pat Emond sur le billot…