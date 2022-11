Pure coïncidence? Parions plutôt que Mark Zuckerberg, pris dans l’adversité, l’a jouée intelligemment une fois de plus. Il a ainsi sagement attendu le lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis pour annoncer le licenciement de 11’000 employés de Meta, soit 13% de ses 87’000 collaborateurs dans le monde. Cela n’a pas passé inaperçu, mais il suffit de regarder les homes des grands médias pour constater que la mauvaise nouvelle a été totalement écrasée par la semi-défaite des «trumpistes».

Le patron de Meta et donc de Facebook, WhatsApp ou encore Instagram a eu, de plus, le bon goût d’avouer que tout est de sa faute. Il aurait péché par optimisme, pariant sur le fait que les bonnes habitudes de vie en ligne prises pendant la pandémie sont là pour durer. Mais voilà, le virus a fini par reculer et avec lui les très cossus bénéfices de Meta. Mark Zuckerberg fait profil bas.

Autre bonhomme, autre style. Là, on parle de l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, adepte du management par chaos. Après la longue saga préparatoire de son rachat de Twitter, il a fini par déposer ses 44 milliards de dollars sur la table. Dans la foulée, il a viré d’un tweet impétueux la moitié de ses 7500 salariés dont il a dû réembaucher une partie parce que le réseau social menaçait d’imploser.

En même temps, dans une invraisemblable confusion, il a annoncé la certification payante à 8 dollars, la fin de la «censure» sur le réseau (racistes et autres se sont immédiatement lâchés), son soutien à Donald Trump et, pour donner corps au tout, il a retweeté une énorme fake news sur l’attaque du mari de Nancy Pelosi. Tout est provocation fantasque chez Elon Musk. La folie, au moins par brins, est souvent l’amie du génie. Il en faut pour monter des sociétés comme Tesla ou SpaceX.

«Il a viré d’un tweet impétueux la moitié de ses 7500 salariés.»

Zuckerberg et Musk ne sont pas seuls à réduire la voilure. De nombreuses petites techs américaines ont disparu ou réduit drastiquement leurs coûts. Chez leurs autres grands collègues des GAFA, Amazon, Microsoft, Google et Apple, les bénéfices ont aussi dégringolé. Personal stop et budgets à la baisse. Chez Meta, le projet futuriste Metavers (création d’un monde virtuel), qui dévore des milliards d’investissements, ne provoque de loin pas l’engouement escompté.

Le marché de la pub, mamelle des réseaux sociaux et de Google, est également en recul, à l’instar de la vente de smartphones et d’ordinateurs. Sans oublier la pression des gouvernements qui, en Europe et maintenant aux États-Unis, tentent de limiter le poids des GAFA, ces nouveaux rivaux surpuissants des États. Le public, de son côté, commence à s’inquiéter de voir les Big Tech prendre possession de nos identités numériques et gérer nos vies en ligne. Enfin, de nouveaux acteurs ont débarqué sur les réseaux, comme TikTok. Innovants, agiles, faits pour les nouvelles générations qui ne se sentent pas chez elles sur Facebook, ils taillent des croupières à la vieille garde des réseaux sociaux.

Faut-il voir là les prémices d’une chute des géants du numérique? Certains voudraient y croire. Mais il est évidemment bien trop tôt pour ce genre de pronostic, même si l’histoire américaine est peuplée de géants disparus. Rappelons-nous de l’éclatement d’AT&T, le monstre des télécoms, ou de la disparition plus récente, dans un autre secteur, de Lehman Brothers.

La roue tourne de plus en plus vite à l’ère du numérique. Force est de constater que, depuis le prodigieux avènement de l’iPhone, les Big Tech n’ont plus produit d’innovations majeures, disruptives. Il est plus que probable que la nouveauté qui changera nos vies demain émerge ailleurs, là où on ne l’attend pas. Il est temps de faire un tour dans les garages. Tout en gardant les GAFA à l’œil.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse.

