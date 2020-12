Sécurité routière – Faut-il rendre les pneus d’hiver obligatoires? Au premier flocon, les sorties de route sont légion sur nos routes. Un élu jurassien veut rendre les pneus d’hiver obligatoires. Sébastien Jubin

Un élu jurassien veut rendre les pneus neige obligatoires. Getty Images/iStockphoto

«Mon intervention parlementaire tombe à point nommé. Cette semaine, seulement à Zurich, la police a comptabilisé une quarantaine d’accidents liés à un mauvais équipement hivernal, s’agace le député Jacques-André Aubry. Sur la Transjurane, à la hauteur de Sonceboz dans le Jura bernois, commune située à 700 mètres d’altitude, 11 accrochages se sont produits en l’espace de deux jours. Et chaque année, aux premiers flocons, c’est la même histoire.»

«Pneus neige, c’est reparti pour un (mauvais) tour», voilà l’intitulé de son texte pour rendre les équipements d’hiver obligatoires sur les véhicules qui roulent dans le Jura et en Suisse généralement. Aux heures de forte affluence, il va de soi qu’un équipement hivernal facilite et sécurise le flux routier sur la neige. «Un seul maillon faible et c’est toute la chaîne qui s’arrête. Pire encore: la chaîne est complètement menacée. La sécurité ne peut plus être compromise», dénonce la question écrite déposée.