La Fête des mères, c’est avant tout les cadeaux fait de bric et de broc et offerts par les enfants à leurs parents.

Impossible de passer à côté, vu le déferlement d’offres spéciales et de publicités ciblées, dans les vitrines des magasins comme sur les réseaux sociaux. Un bijou à 50%? Une photo joliment encadrée? Aujourd’hui, c’est donc la Fête des mères. Une célébration qui, comme toutes les journées mondiales, a le mérite d’exister, et le problème d’être un tantinet réductrice.

Mais d’abord, un message personnel: je te souhaite une journée magnifique, Maman! Voilà, c’est posé, maintenant, le nœud gordien: à la base, tout le monde est d’accord, une journée pour célébrer les mères du monde entier, c’est tout à fait louable. Le problème étant que – concrètement – la Fête des mères, ce sont surtout des colliers de nouilles et des déclarations d’amour remplies de ratures, écrites sur le verso d’assiettes en carton sprayées à la bonbonne dorée (et des cendriers en pâte à sel pour les plus âgés d’entre nous, mais c’était il y a fort longtemps). Le tout patiemment conçu et fabriqué à l’école. Qui se souvient de ces journées pas comme les autres, enfant, affairé à plancher sur un poème ou à demander à la maîtresse comment on écrivait «tu est la plus bel des mamans»? Une activité merveilleuse… à condition d’avoir une maman.