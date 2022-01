Votre chronique sexo – «Faut-il passer par la case slow sex, le SM/bondage ou l’échangisme pour être épanouie?» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

Image d’illustration Getty Images

«Entre le discours de la génération précédente et celui des jeunes d’aujourd’hui, je suis perdue. A-t-on encore le droit de parler de différences homme-femme, peut-on encore désirer plaire, est-ce interdit d’aimer la pénétration (que personnellement, j’apprécie)? Faut-il passer par la case slow sex ou tantra, SM/bondage, expérimenter avec une autre femme ou pratiquer l’échangisme pour être épanouie? On nous dit qu’on n’est obligée à rien, mais pour finir je me sens stressée par toutes ces normes.» – Béné, 32 ans