Transports publics – Faut-il ouvrir la première classe pour éviter d’être collés les uns aux autres? Les Jeunes socialistes veulent que la première classe soit accessible à tous afin d’éviter d’être trop serrés dans les trains. Pour certains, il s’agit d’une fausse bonne idée. Lucie Monnat

Les Jeunesses socialistes veulent ouvrir la première classe à tous pour limiter la propagation du virus. VQH

Abolir la première classe, considérée comme antisociale, est l’une des grandes ritournelles des Jeunes socialistes. Cette fois-ci, les jeunesses socialistes de Vaud, Genève, Valais et Fribourg reviennent à la charge avec une pétition demandant à l’OFSP, au DETEC et à l’OFT d’ouvrir la première classe à tous pour des raisons sanitaires. L’idée serait d’éviter les agglutinations de voyageurs.

«Alors que la fréquentation des transports publics connaît une certaine baisse en raison de la crise du coronavirus, nul ne peut nier la suroccupation persistante dans certains véhicules CFF, spécialement aux heures de pointe, écrivent-ils dans un communiqué commun. En effet, il n’est pas rare d’assister à une surfréquentation des véhicules, d’autant plus aux heures de pointe ou en raison de la saison de ski actuelle. Par ailleurs, la promiscuité et le risque de contagion rencontrés dans les transports publics encouragent l’utilisation d’autres moyens de locomotion, comme la voiture, beaucoup moins écologique.»



La première classe doit ainsi être ouverte à tous, sans surclassement. «Il n’y a aucun sens à ce que certains véhicules soient faiblement occupés, voire nullement, au détriment d’une agglutination des usagers dans d’autres, insistent les Jeunes socialistes. Il en va alors du devoir de la Confédération d’assurer au mieux la sécurité sanitaire et l’égalité des citoyens face à celle-ci.»