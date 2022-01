Livres, BD – Faut-il méditer avec Leïla Slimani ou rigoler avec les autres? La romancière franco-marocaine poursuit sa trilogie tandis que l’humoriste de salon Saki ou les bédéastes des grands espaces Kokor et Peyraud tapent des pieds. Cécile Lecoultre

Leïla Slimani, à 40 ans, revient à la pure littérature et à sa trilogie «Le pays des autres». Francesca Mantovani,Editions Gallimard / DR

Et maintenant, Leïla Slimani veut que ça danse

La femme de lettres franco-marocaine relève la tête au creux de sa trilogie et glisse à la génération 68: «Regardez-nous danser»… Depuis cinq ans et le Prix Goncourt qui la révéla avec «Chanson douce», du Maroc à la France, Leïla Slimani s’est imposée comme une porte-voix volcanique de la cause féministe, ambassadrice du président Macron et femme puissante. Au point parfois d’éclipser la romancière.

De Mathilde à Aïcha

Perpétuant la fresque lancée par «La guerre, la guerre, la guerre», premier volume du «Pays des autres», l’écrivaine brasse toujours les souvenirs de sa propre famille, illuminant les senteurs et rancœurs d’étourdissements fugaces et de prises de conscience. Après avoir suivi jusqu’en 1956, Mathilde, l’affranchie Alsacienne qui s’exile par amour dans un bled aride près de Meknès pour l’amour d’Amine, la chroniqueuse se focalise sur leur fille Aïcha.

Flirt entre bio et réalité

Ici, une précision s’impose. À la manière d’une Elena Ferrante qui s’approprie une généalogie, Leïla Slimani crève l’écran du réel. L’an dernier, à l’invitation de la collection «Ma nuit au musée», la quadragénaire contait sa douloureuse naissance d’écrivaine à travers l’affront fatal qui tua son père. L’autobiographie l’emportait sur la fiction, comme dans d’autres textes où la rugissante se fiche de déplaire avec ou sans minijupe (sic) et milite à tout va. Dans ce deuxième volume, son style magnétise ailleurs, dans les interstices qui craquellent la mémoire, se laissent entrevoir les déformations de l’imaginaire.

Au bled, le vent a tourné, l’entreprise agricole d’Amine prospère, le patriarche accepte même de creuser une piscine pour sa Mathilde, il la cocufie aussi. Dans ce pays qui en 1968, veut croire à son indépendance, les batailles du clan contre la misère ambiante, les tabous sexuels, les mœurs étriquées ne sont pas gagnées pour autant. Entre hédonisme et archaïsme, les êtres se frottent, balancent, se cognent. De nouvelles classes sociales s’érigent en modèles. Aïcha, brillante boursière, va porter les dernières illusions de Mathilde, s’en émanciper aussi. Un feuilleton à suivre.

Le formidable feuilleton d’un clan déchiré entre la France et le Maroc, à la manière des dynasties féminines évoquées par Elena Ferrante dans «L’amie prodigieuse» entre politique intime et histoire universelle. DR

Une souris pour se mettre à lire un roman comme les grands

Matt Haig, philosophe britannique, a séduit avec ses ouvrages d’apprentissage à vivre mais sait aussi parler aux enfants. HELIUM / DR

Jeunesse Épatant pour inviter les mômes à se détourner un temps de leurs tablettes pour plonger dans un livre très, très illustré, «Une souris nommée Miika» sort du trou. Le facétieux Britannique Matt Haig, souvent adapté au cinéma, scénarise cette aventure dans le Lutinbourg avec une force visuelle qui invite aux pastilles imagées. Et pour cause. L’excentricité de ses trolls, elfes et lutins prime dans de joyeux délires dans la chasse au trésor, le fameux fromage Ourga Bourga.

L’humour et la ruse débordent avec ces fondus de magie. Cet auteur adulé par l’ex-Monty Python Michael Palin, comme par le romancier de polars Ian Rankin, s’était fait remarquer par une autobiographie tragicomique de grand dépressif à 24 ans. En littérature jeunesse, ce créateur singulier impose une vista rare qui traverse les supports… et les générations. CLE

Après «Un garçon nommé Noël» adapté avec succès, Matt Haig retrouve son illustrateur fétiche Chris Mould pour suivre une souris au pays des lutins. DR

Une BD dans l’Ouest sauvage, le vrai

Kokor s’associe pour la première fois à Peyraud. FUTUROPOLIS / DR

Western L’Amérique au temps des pionniers. Un convoi d’émigrants traverse l’Ouest sauvage. Ça ne va pas vraiment bien se passer. Le jeune Kees et la petite Daatje se retrouvent seuls après le massacre de leurs parents. Survivants, les deux orphelins entament un périple incertain dans un chariot lesté d’un rocking-chair, précieux souvenir laissé par la mère du garçon. Leurs chemins vont bientôt se séparer.

Et le fauteuil à bascule, véritable fil rouge de ce récit complet, de passer de main en main: trappeur, indien, prostituée. Même un ours viendra y poser son séant! Pour leur premier album en tandem, Peyraud et Kokor transposent leurs univers contemporains dans un western atypique qui raconte l’humain et ses failles à travers une histoire forte et des couleurs volontairement restreintes. PHM

Un fauteuil à bascule comme fil rouge… DR

Un western pas comme les autres. FUTUROPOLIS / DR

Saki donne de ses nouvelles

Saki en intégrale, que du bonheur… DR

Nouvelles Achever ce volume aussi imposant que le Burke’s Peerage – l’équivalent britannique du bottin mondain – n’est pas du ressort du lecteur paresseux et distingué qui préférera picorer dans les dizaines de nouvelles d’Hector Hugh Munro (1870-1916), auteur mieux connu de ses contemporains par son nom de plume, Saki. Ses courts récits font briller d’un humour à l’éclat vif toutes les facettes de la société édouardienne, ce Pandémonium des bonnes manières et des conventions du même thé.

L’héritier de Wilde et de l’humour anglais taille des costards élégants et frappe les esprits avec la grâce d’un maillet de croquet. C’est léger, d’un cynisme ludique, et cela met le cœur en joie à l’heure des tentatives de réinstaurer un rigorisme hautain. BSE

Munro a choisi son pseudo en hommage au grand poète persan Omar Khayyam. DR

