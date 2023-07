Mobilité à Genève – Faut-il limiter les voitures sur le boulevard du Pont-d’Arve? L’artère de Plainpalais voit passer chaque jour un nombre important de véhicules, au grand dam des habitants. Une association veut y remédier. Emilien Ghidoni

Pour les partisans de la mobilité douce, les travaux sur le boulevard sont l’occasion de créer une ligne réservée aux bus et ambulances, ainsi que d’élargir la piste cyclable. LUCIEN FORTUNATI

Jusqu’à mi-octobre, les Genevois ne pourront plus circuler sur le boulevard du Pont d’Arve, artère vitale reliant Plainpalais aux Tranchées et à Rive. En cause: des travaux sur les canalisations. Une perte pour bon nombre d’automobilistes et scootéristes. Ils sont en moyenne 1250 à emprunter cette route chaque heure en fin de journée. Mais pour les habitants du coin, ce sera un soulagement. Car certains riverains estiment vivre un enfer à cause de cette circulation et veulent un changement durable.